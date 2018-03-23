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Çaldığı paralar çorabından çıktı

Körfez'de kapkaç yöntemiyle bir kadının çantasını çalan A.Ö. (24), polisin kovalamacasıyla yakalandı. A.Ö.'nün çorabının arasına sıkıştırdığı, hırsızlık ve gasptan elde ettiği tahmin edilen 500 lira ele geçirildi.

Olay, dün,Mimar Sinan Mahallesi İnkılap Sokak'ta meydana geldi. S.K. (40) adlı kadının yanına yaklaşan A.Ö., el çantasını kaparak kaçtı. Olayın şokunu atlatan S.K., polisi aradı. Gelen polis ekipleri,S.K.'nın verdiği eşkal doğrultusunda çevrede arama başlattı. Polis, üzerinde eşofman olan kişiyi araştırırken, bir apartmandan çıkan A.Ö.'yügördü. Polisi görünce kaçmaya çalışan A.Ö., kovalamacayla yakalandı. Üzerinearanan A.Ö.'nün çorabının arasına sıkıştırdığı, hırsızlık ve gasptan elde ettiği tahmin edilen500 TL ele geçirildi. S.K.'nın teşhisi üzenine gözaltına alınan A.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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