Brisa ve Turkcell’den yeni kampanya

Brisa otobüs, kamyon ve hafif ticari araç lastiklerini tercih eden araç sahipleri ve özellikle de kamyon şoförleri için Turkcell ile perakende satış özel oluşturduğu kampanyayı yeniledi. 1 Mart-1 Haziran 2018 tarihleri arasında yüksek performans, emniyet ve kalitesiyle tanınan Bridgestone, Lassa ve Dayton marka ticari lastikleri satın alan araç sahiplerine Turkcell’den 3 aylık internet paketleri hediye ediliyor.

ALIMLARI DA ETKİLEDİ

2017 yılı sonunda ilk kez gerçekleştirilen bu iş birliği başta kamyon şoförleri olmak üzere pek çok araç sahibinin ilgisini çekmişti. Yapılan anketlerde kampanyadan yararlanan sürücülerin yüzde 50’sinin lastik satın alma kararını kampanyanın etkilediği ve yüzde 82’sinin kampanyadan memnun kalıp tekrar yararlanmayı düşündüğü belirtildi.

İŞTE KAMPANYALAR!

Bu doğrultuda yeniden başlatılan kampanya ile otobüs ve kamyon lastiklerinde 4 lastik alana 3 ay boyunca her ay 4GB, 2 lastik alana ise 3 ay boyunca her ay 1GB internet paketi hediye ediliyor. Ayrıca kampanya kapsamında, 17.5 inç hafif ticari grubundan 6 lastik alana 3 ay boyunca 4GB, 4 adet lastik alana ise 3 ay boyunca 1GB internet paketi hediye ediliyor.