Çiftçiler traktör alımına soğuk!

Fuarda traktörlerin fiyatları ise 22 bin lira ile 1 milyon 350 bin lira arasında değişiyor. Fuarın en büyüğü olan 8’nci seri traktörlerde birbirinden farklı özellikler bulunuyor. Uydu kontrol sistemi, klima, sınırsız vites gibi özelliklerin bulunduğu traktörler lüks spor araba fiyatlarına satışa sunuluyor. Büyük traktörleri gören vatandaşlar ise neredeyse insan boyunu geçen tekerleklerin yanına geçerek fotoğraf çektirmekle yetiniyor.