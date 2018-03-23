Fuarda traktörlerin fiyatları ise 22 bin lira ile 1 milyon 350 bin lira arasında değişiyor. Fuarın en büyüğü olan 8’nci seri traktörlerde birbirinden farklı özellikler bulunuyor. Uydu kontrol sistemi, klima, sınırsız vites gibi özelliklerin bulunduğu traktörler lüks spor araba fiyatlarına satışa sunuluyor. Büyük traktörleri gören vatandaşlar ise neredeyse insan boyunu geçen tekerleklerin yanına geçerek fotoğraf çektirmekle yetiniyor.
Bugün 15:14 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:16 TSİ )
Çiftçiler traktör alımına soğuk!
Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Tarım ve Mekanizasyon Fuarı’nda birbirinden farklı tarım ürünleri satışa sunuldu.
Bugün 15:14 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz