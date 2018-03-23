Turkcell’in hedefi yüzde 15 büyüme

Telekom sektörünün data ve dijital servislerle büyüyeceği öngörüsü ve bu çerçevede yaptığı yatırımlar sayesinde dünyanın ilk dijital operatörlerinden biri olarak büyüme rekorları kıran Turkcell, gelecek için hedef büyüttü.

HEDEF 15 BÜYÜME

2017 yılını yüzde 23,4’lük rekor gelir artışıyla tamamlayan Turkcell 2018 yılı hedeflerine bir yıl önce ulaşmıştı. Turkcell 2017 sonuçlarını açıkladığı toplantıda 2018 yılı gelir büyüme hedefini yüzde 13-15, FAVÖK marjı hedefini ise yüzde 33-35 olarak açıklamıştı.