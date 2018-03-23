Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yemek kartı düzenlemesine ilişkin yönetmelik taslağının esnaf ve sanatkarların görüşüne sunulduğunu dile getirdi. Palandöken konu hakkındaki açıklamasında, “Mevzuat hazırlanırken lokantacı esnafının görüşünün alınması büyük önem arz ediyor” ifadesini kullandı.
Bugün 15:16 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:18 TSİ )
Yemek Kartı düzenlemesi yolda
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yemek kartı düzenlemesine ilişkin yönetmelik taslağının esnaf ve sanatkarların görüşüne sunulduğunu dile getirdi.
Bugün 15:16 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz