Yemek Kartı düzenlemesi yolda

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yemek kartı düzenlemesine ilişkin yönetmelik taslağının esnaf ve sanatkarların görüşüne sunulduğunu dile getirdi. Palandöken konu hakkındaki açıklamasında, “Mevzuat hazırlanırken lokantacı esnafının görüşünün alınması büyük önem arz ediyor” ifadesini kullandı.