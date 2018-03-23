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Bugün 15:17 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:19 TSİ )

Taşeron işçiye büyük müjde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, rehin hasta, senetli tedavi, bitmeyen kuyruklardan bugün çağ atlayan, 81 milyonu kucaklayan sosyal güvenlikteki dönüşümü ve atılacak adımları anlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, rehin hasta, senetli tedavi, bitmeyen kuyruklardan bugün çağ atlayan, 81 milyonu kucaklayan sosyal güvenlikteki dönüşümü ve atılacak adımları anlattı. Bakan Sarıerğlu'nun açıkladığı yeniliklerde taşeron işçilerin kadroya geçtikten sonra alacakları promosyon da yer aldı. Buna göre, taşerondan kadroya geçenler geçmişte aldıkları maaşın 1.5 katını promosyon alacak.

Bugün 15:17 TSİ - Ekonomi

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