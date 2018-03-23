CHP ve İYİ Parti arasında ittifak rüzgarları esiyor

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve beraberindeki heyet, bir süre önce yapılan kongre ile İYİ Parti İl Başkanlığına seçilen Dr. Serdar Kaman ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu. Buluşma sırasında CHP’ adına Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, il yöneticileri Harun Yıldızlı, Naim Keskin, Selim Yıldız, Bilgi Dehmen ve Demet Karaman hazır bulundu.

“YOL İTTİFAKA ÇIKIYOR”

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Kocaeli siyasetinde en aktif çalışan partisiniz. Siyasi anlamda birbirimize uzak değiliz. Hedeflerimiz aynı, kulvarlarımız farklı. Seçime girince bu tablo farklı işbirliği yoluna girecektir. Bütün bunlar genel merkezin kararına bağlı. Gelinen nokta bizi birbirimize yaklaştırıyor. Atatürk’ün kurduğu parti ile çalışmaktan mutluluk duyarım” dedi.

“BİRBİRİMİZE YIPRATMAYALIM”

Kongrede seçilmesi dolayısıyla Serdar Kaman’ı tebrik eden CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “Birlikte hareket etmemek için bir neden yok. Sizler de Atatürk’ten ve parlamenter sistemden yanasınız. Bu yüzden birbirimizi yıpratmadan siyaset yapmamız önemli. Birbirimize rakip partiler değiliz. Mesele memleketse gerisi teferruattır” diye konuştu

“SİZE DE İHTİYAÇ VAR”

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet de konuşmasında Serdar Kaman ve yönetimini kutladı. Kaman’a ve İYİ Partililere; “Türkiye’nin size ihtiyacı var” diyen Hürriyet, “Siyasetin sebep olduğu kutuplaşma ayrışma bizi aynı kaygılara itiyor. Kaygılarımız ve amacımız ortak. Uzlaşı kültürünü geliştirmek çok kıymetli. Siyaset hizmet etme amacıdır. Yöntemler farklı olabilir, ama amaç aynı ise gidilen yol da aynı olacaktır. Başarılı olacağınıza, ülke ve kent gündemine katkı sağlayacağınıza inanıyorum” dedi.