Balkaya, KOMESKOM’da başkanlığa yeniden aday

3 dönemdir dernek başkanlığını yürüten ve dördüncü dönem için aday olan Hüseyin Balkaya, yaptığı açıklama ile sebze ve meyve halini örnek bir hal haline getirdiklerini, yerel idarecilerle ve hal esnafı ile uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi.

İCRAATLARINI ANLATTI

Modern ve daha kullanışlı bir merkeze taşındıklarını dile getiren Balkaya, “Hal içi kira artışlarını gerekli diyaloglar kurarak makul seviyede tuttuk. Toplanan aidatlarla esnafımızın ihtiyaçlarının görülerek herkese adil ticaret yapabilme fırsatı sunduk. Dernekçilik saldırganlıkla ve yalanlarla olmaz. Bu tarz yönetimler hep başarısız olmuştur. Derneğimizin ilkesi birlik, bütünlük ve adalet olmalıdır” diye konuştu.

YÖNETİMİNİ AÇIKLADI

3 dönemdir dernek başkanlığını yürüttüğünü kaydeden Balkaya, “Bizler, tecrübeli 30 senelik komisyoncularla, genç arkadaşlarımızı da yönetimimize alarak dinamik, yenilikçi, açık fikirli ve enerjik bir kadro ile yeniden yola çıkıyoruz. ‘Hayaller kurulur; gerçekler yaşanır’ sloganı ile bir kez daha başkanlığa aday olduğumu ilan ediyorum” dedi.

HÜSEYİN BALKAYA’NIN ADAY YÖNETİM KURULU

Mehmet Ali AKDOĞAN

İbrahim KARAMAN

Haldun AKÇAY

Can KUŞKAN

Eyüp DOĞAN

Serhat KABADAYI