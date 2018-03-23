Balkaya, KOMESKOM’da başkanlığa yeniden aday

3 dönemdir dernek başkanlığını yürüten ve dördüncü dönem için aday olan Hüseyin Balkaya, yaptığı açıklama ile sebze ve meyve halini örnek bir hal haline getirdiklerini, yerel idarecilerle ve hal esnafı ile uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi.
İCRAATLARINI ANLATTI
Modern ve daha kullanışlı bir merkeze taşındıklarını dile getiren Balkaya, “Hal içi kira artışlarını gerekli diyaloglar kurarak makul seviyede tuttuk. Toplanan aidatlarla esnafımızın ihtiyaçlarının görülerek herkese adil ticaret yapabilme fırsatı sunduk. Dernekçilik saldırganlıkla ve yalanlarla olmaz. Bu tarz yönetimler hep başarısız olmuştur. Derneğimizin ilkesi birlik, bütünlük ve adalet olmalıdır” diye konuştu.
YÖNETİMİNİ AÇIKLADI
3 dönemdir dernek başkanlığını yürüttüğünü kaydeden Balkaya, “Bizler, tecrübeli 30 senelik komisyoncularla, genç arkadaşlarımızı da yönetimimize alarak dinamik, yenilikçi, açık fikirli ve enerjik bir kadro ile yeniden yola çıkıyoruz. ‘Hayaller kurulur; gerçekler yaşanır’ sloganı ile bir kez daha başkanlığa aday olduğumu ilan ediyorum” dedi.
HÜSEYİN BALKAYA’NIN ADAY YÖNETİM KURULU
Mehmet Ali AKDOĞAN
İbrahim KARAMAN
Haldun AKÇAY
Can KUŞKAN
Eyüp DOĞAN
Serhat KABADAYI
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz