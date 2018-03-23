Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:31 TSİ- Gündem ( G : Bugün 15:32 TSİ )

Aşık Veysel 45. ölüm yıldönümünde anıldı

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sivaslılar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen Aşık Veysel Anma Programında, Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından konser verildi

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sivaslılar Derneği işbirliğiyle ölümünün 45. Yıldönümünde Aşık Veysel’i Anma Programı gerçekleştirildi. Programda Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından büyük usta Aşık Veysel’in eserleri seslendirildi. SDKM’de gerçekleştirilen Anma Programına Aşık Veysel Türküleri sevenler, hem büyük ustayı anarken hem de onun eşsiz ve unutulmaz eserlerini dinleme imkanı buldu.

İNSANLARA ÂŞIK BİR İNSAN

Anma programı, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Başkan Danışmanı Ömer Polat, Kocaeli Sivaslılar Dernek Başkanı Nevzat Kaleli, Sivaslı Eski Milli Sporcu Hüseyin Yıldırım ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. “Aşık Veysel hakka ve insanlara aşık bir insandı” diyen Başkan Karaosmanoğlu, Aşık Veysel’in bir sevgi ve gönül insanı olduğunu belirtti.” Bu tür insanlar bizim rehberimiz örnek insanımızdır” diyen Karaosmanoğlu, “Onun gönül dünyasının zenginliklerinin tanıyıp gönül huzuru yaşayan insanlar olalım” dedi.

AŞIK VEYSEL’İN ESERLERİ

Sivaslı işadamı ve eski milli sporcu Sivasspor kurucularından olan geceye katılmak için ilimize gelen Hüseyin Yıldırım’a Başkan Karaosmanoğlu tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Konser öncesi konuşma yapan Kocaeli Sivaslılar Dernek Başkanı Nevzat Kaleli gecenin düzenlenmesinde katkı veren bunu bir toplumsal kültür faaliyeti olarak gören Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Konuklara Aşık Veysel ile ilgili bilgiler aktardı. Halk Ozanımız Aşık Veysel’in unutulmaz eserlerinden oluşan repertuvarlarıyla Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu, dostlar beni hatırlasın, anlatamam derdimi, arasam seni gül ilen, beş günlük dünya, dost yolunda, kara toprak gibi Aşık Veysel’in unutulmaz eserlerini, seslendirildi.

FOTOĞRAF SERGİSİ

Anma Programı öncesinde SDKM girişine kurulan Aşık Veysel’e ait çeşitli fotoğrafların bulunduğu Fotoğraf Sergisi konuklar tarafından ziyaret edildi. Anma Programı sonunda Başkan Karaosmanoğlu ve Dernek Başkanı Nevzat Kaleli tarafından Sivas Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu Müdürü Murat Karakuzu ve koro şefi Solmaz Kadıoğlu’na çiçek takdim edildi.

Bugün 15:31 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Karaosmanoğlu'nun acı günü! mask
Karaosmanoğlu'nun acı günü!
Kaza heyecanına kalbi dayanamadı mask
Kaza heyecanına kalbi dayanamadı
Bir ay önce bunu planlıyormuş, bugün ortaya çıktı mask
Bir ay önce bunu planlıyormuş, bugün ortaya çıktı
Afrin'de hain tuzak! Şehidimiz var! mask
Afrin'de hain tuzak! Şehidimiz var!
Şehrin göbeğinde hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım çalışması yaptılar mask
Şehrin göbeğinde hiçbir güvenlik önlemi almadan yıkım çalışması yaptılar
Ekmek ile alkol yan yana satılmayacak! mask
Ekmek ile alkol yan yana satılmayacak!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı! mask
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat! mask
Pegasus'tan İzmitli aileye rekor tazminat!
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı mask
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni mask
Herkes Facebook'u siliyor... İşte nedeni
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı
Adamı sokak ortasında vurdu! mask
Adamı sokak ortasında vurdu!

GALERİ

Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım mask
My Life Kartepe’ye görkemli tanıtım
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL