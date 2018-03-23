Aşık Veysel 45. ölüm yıldönümünde anıldı

Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sivaslılar Derneği işbirliğiyle ölümünün 45. Yıldönümünde Aşık Veysel’i Anma Programı gerçekleştirildi. Programda Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından büyük usta Aşık Veysel’in eserleri seslendirildi. SDKM’de gerçekleştirilen Anma Programına Aşık Veysel Türküleri sevenler, hem büyük ustayı anarken hem de onun eşsiz ve unutulmaz eserlerini dinleme imkanı buldu.

İNSANLARA ÂŞIK BİR İNSAN

Anma programı, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Raşit Fidan, Başkan Danışmanı Ömer Polat, Kocaeli Sivaslılar Dernek Başkanı Nevzat Kaleli, Sivaslı Eski Milli Sporcu Hüseyin Yıldırım ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. “Aşık Veysel hakka ve insanlara aşık bir insandı” diyen Başkan Karaosmanoğlu, Aşık Veysel’in bir sevgi ve gönül insanı olduğunu belirtti.” Bu tür insanlar bizim rehberimiz örnek insanımızdır” diyen Karaosmanoğlu, “Onun gönül dünyasının zenginliklerinin tanıyıp gönül huzuru yaşayan insanlar olalım” dedi.

AŞIK VEYSEL’İN ESERLERİ

Sivaslı işadamı ve eski milli sporcu Sivasspor kurucularından olan geceye katılmak için ilimize gelen Hüseyin Yıldırım’a Başkan Karaosmanoğlu tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Konser öncesi konuşma yapan Kocaeli Sivaslılar Dernek Başkanı Nevzat Kaleli gecenin düzenlenmesinde katkı veren bunu bir toplumsal kültür faaliyeti olarak gören Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Konuklara Aşık Veysel ile ilgili bilgiler aktardı. Halk Ozanımız Aşık Veysel’in unutulmaz eserlerinden oluşan repertuvarlarıyla Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu, dostlar beni hatırlasın, anlatamam derdimi, arasam seni gül ilen, beş günlük dünya, dost yolunda, kara toprak gibi Aşık Veysel’in unutulmaz eserlerini, seslendirildi.

FOTOĞRAF SERGİSİ

Anma Programı öncesinde SDKM girişine kurulan Aşık Veysel’e ait çeşitli fotoğrafların bulunduğu Fotoğraf Sergisi konuklar tarafından ziyaret edildi. Anma Programı sonunda Başkan Karaosmanoğlu ve Dernek Başkanı Nevzat Kaleli tarafından Sivas Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu Müdürü Murat Karakuzu ve koro şefi Solmaz Kadıoğlu’na çiçek takdim edildi.