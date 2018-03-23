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İki kardeşi kaza ayırdı!

Darıca'da kamyonetin çarptığı motosikletteki iki kardeşten İsmail Bal (21) öldü, Umut Bal (19) ise ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza,öğle saatlerinde, Sırasöğütler Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, aynı yöne gidenİsmail Bal yönetimindeki41 VZ 209 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, aracın altında yaklaşık 60 metre sürüklenenmotosiklet sürücüsü İsmail Bal ile yanındaki kardeşi Umut Bal yaralandı. Kamyonet sürücüsü kaçarken, yaralı iki kardeş, olay yerine sevk edilen ambulanslarlaDarıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Bal,yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kaza, saniye saniye çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bugün 15:47 TSİ - Asayiş

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