Kaza,öğle saatlerinde, Sırasöğütler Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, aynı yöne gidenİsmail Bal yönetimindeki41 VZ 209 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, aracın altında yaklaşık 60 metre sürüklenenmotosiklet sürücüsü İsmail Bal ile yanındaki kardeşi Umut Bal yaralandı. Kamyonet sürücüsü kaçarken, yaralı iki kardeş, olay yerine sevk edilen ambulanslarlaDarıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Bal,yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kaza, saniye saniye çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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İki kardeşi kaza ayırdı!
Darıca'da kamyonetin çarptığı motosikletteki iki kardeşten İsmail Bal (21) öldü, Umut Bal (19) ise ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz