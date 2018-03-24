Kaza akşam saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Enes Çelik idaresindeki 41 RU 989 plakalı otomobil ile Berat Berkay Yılmaz idaresindeki 34 KP 6366 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüBerat Berkay Yılmaz, eşi Gökçe Karabayır Yılmaz, baldızı Simge Karabayır ile diğerotomobilin sürücüsü Enes Çelik yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük ve İzmit'te bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviyealındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 09:15 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 10:22 TSİ )
Kavşakta feci kaza! 4 yaralı...
Gölcük'te, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
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Bugün 09:15 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz