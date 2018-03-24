Başkan Doğan, Fransa’nın Strasbourg şehrindeki Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyeti Genel Kurulu’nda asil üye olarak ülkemizi temsil edecek.
Bugün 09:34 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:35 TSİ )
Doğan, Fransa’da ülkemizi temsil edecek
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Avrupa Konseyi’nde ülkemizi temsil etmek üzere Pazar günü Fransa’ya gidiyor.
Bugün 09:34 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz