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Doğan, Fransa’da ülkemizi temsil edecek

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Avrupa Konseyi’nde ülkemizi temsil etmek üzere Pazar günü Fransa’ya gidiyor.

Başkan Doğan, Fransa’nın Strasbourg şehrindeki Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ulusal Heyeti Genel Kurulu’nda asil üye olarak ülkemizi temsil edecek.

Bugün 09:34 TSİ - Gündem

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