Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı!

Geçtiğimiz günlerde Körfez Yukarı Hereke 17 Ağustos Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahallede esnaflık yapan M.Ç. ortaokul öğrencisi 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında M.Ç. gözaltına alındı. Kamera kayıtlarının izlenmesi üzerine herhangi bir istismar kaydına ratlanmadı. Daha sonra serbest bırakılan M.Ç.'nin Yukarı Hereke Kalıcı Konutları'nda bulunan dükkanının önüne gelen kişi ya da kişiler camları taşladı. Dükkan camları tuz buz olurken maddi hasar meydana geldi. M.Ç.'nin işlettiği dükkanın önünde jandarmanın nöbet tuttuğu belirtildi.