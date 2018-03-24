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Kontrolden çıkan kamyonet, TIR'a çarptı: 1 yaralı

İzmit'te kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İzmit Yeni Mahalle İnkılap Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan C. idaresindeki 61 K 1238 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Kontrolsüzce ilerleyen kamyonet, park halindeki 41 HA 257 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü Ayhan C. yaralandı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayhan C., İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazada TIR'a arkadan çarpan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Yorumlar

(1)
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Kadri - bravo size bakarak bile plakaları doğru yazamıyorsunuz böylemi gazetecilik yapıyorsunuz siz.

Yanıtla . 0Beğen 24 Mart 10:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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