Kontrolden çıkan kamyonet, TIR'a çarptı: 1 yaralı

Kaza, İzmit Yeni Mahalle İnkılap Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan C. idaresindeki 61 K 1238 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Kontrolsüzce ilerleyen kamyonet, park halindeki 41 HA 257 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü Ayhan C. yaralandı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayhan C., İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazada TIR'a arkadan çarpan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.