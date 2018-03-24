Kaza, İzmit Yeni Mahalle İnkılap Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan C. idaresindeki 61 K 1238 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kontrolden çıktı. Kontrolsüzce ilerleyen kamyonet, park halindeki 41 HA 257 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü Ayhan C. yaralandı.Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayhan C., İzmit SEKA Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazada TIR'a arkadan çarpan kamyonet kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Bugün 10:09 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:11 TSİ )
Kontrolden çıkan kamyonet, TIR'a çarptı: 1 yaralı
İzmit'te kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.
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Bugün 10:09 TSİ - Asayiş
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Yorumlar
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Kadri - bravo size bakarak bile plakaları doğru yazamıyorsunuz böylemi gazetecilik yapıyorsunuz siz.
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