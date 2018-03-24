İş adamı Çelik'in annesi vefat etti

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan iş adamı, Haseller Çelik Fabrikası ve Yahya Kaptan Kahvesi’nin sahibi, Sadi Akçelik’in annesi Nezaket Akçelik (83), kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. 4 çocuk annesi Akçelik’in cenazesi bugün (Cumartesi) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.