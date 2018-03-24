Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan iş adamı, Haseller Çelik Fabrikası ve Yahya Kaptan Kahvesi’nin sahibi, Sadi Akçelik’in annesi Nezaket Akçelik (83), kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. 4 çocuk annesi Akçelik’in cenazesi bugün (Cumartesi) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Bugün 10:42 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 15:14 TSİ )
İş adamı Çelik'in annesi vefat etti
Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan iş adamı, Sadi Akçelik’in annesi Nezaket Akçelik, vefat etti.
Bugün 10:42 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz