İYİ Parti, Dilovası'nda açılış yapacak

Dilovası İYİ Parti İlçe Yönetim Kurulu önceki gün olağan haftalık toplantısı için biraraya geldi. Toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yoğun katılımları dikkat çekerken, saha çalışmaları ve genel çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

TEK GÜNDEM AÇILIŞ

8 Nisan'da ilçe teşkilat binasının açılışını gerçekleştirecek olan Dilovası İYİ Parti'de tatlı bi telaş hakim... Açılış için komisyon kurulurken, o tarihe kadar tek gündem olarak açılış belirlendi. Açılış hakkında bilgi veren İlçe Başkanı Emin Yılmaz "Dilovası artık yeni bir parti olan ve umut olan İYİ partiyi sahiplendi, sevdi. Gittiğimiz heryerden Partimize ve bizlere gösterilen sıcaklıktan bunu anlıyoruz. Artık gittiğimiz her yerde partimize üye olmak isteyen ve bizler ile birlikte çalışmak isteyen insanlar İle karşılaşıyoruz. Çünkü Dilovası’nın bir çok sorunu var ve İYİ parti olarak tek çözüm noktası haline geldik. İnsanlar bizlere o umutlar ile bakıyorlar. 8 Nisan'da ilçe binamızı Allah'ın izni ile açacağız. Katılım programları ve partimizin önemli isimlerini davet edeceğiz. O güne kadar tek gündemimiz açılış olacak. Bununla ilgili ayrı bir komisyon kurduk ve arkadaşlarımız çalışmaya hızlı başladı inşallah 8 Nisan'da çok güzel bir program Dilovası halkını bekliyor olacak” diyerek sözlerini tamamladı. Ayrıca kurulan komisyon bölgede siyaset yapmış ve kanaat önderleri niteliğindeki kişiler ile görüşecek.