Yavuz Ulugün projelerini anlattı

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ilk meclis seçimi 2 Nisan Pazartesi günü saat 09:00 ile 17:00 arasında Fuar içinde bulunan Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Seçimde Vedat Doğusel ve F. Yavuz Ulugün başkanlık için yarışacak. 204 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda 20 asil, 20 yedek meclis üyesi seçilecek. Seçilen 20 meclis üyesi içinden ise 5 asil ve 5 yedek yönetim kurulu üyesi seçilecek. Seçim öncesinden Başkan Adayı F. Yavuz Ulugün dün İzmit Yelken Kulübü’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Ulugün ayrıca projelerinden de bahsetti.

TİCARİ BELGELERE HAKİM OLACAKSINIZ

“Denizcilik kendine has bir sektördür” diyen Ulugün, “Şartlar gerektirdiğinde kimi malı denize atabilir, bazen gemiyi satabilir, bazen deniz ödüncü verebilir, bazen seferi uzatabilir,değiştirebilir, bazen gemiyi karaya oturtabilir veya tersaneye çekebilir, bazen donatım iştirakini saf dışı edebilir,bazen tüccara bu malı taşımam diyebilirsiniz. Ancak Kaptan aynı zamanda iyi bir yöneticidir. Çalışanını kollar ama işverenini de korur. Taşıdığınız yükü emniyetle ve en kısa sürede yerine ulaştıracaksınız. Ticari belge ve terimlere hakim olacaksınız. Konserve içinde balık misali bir gemi içinde yaşamak zorunda personelinizi sadece mesleki değil ruhsal açıdan da iyi idare edeceksiniz. Geminize iyi bakacaksınız. Acil durumlarda nasıl müdahale edeceğinizi iyi bileceksiniz. Canı ve malı kollayacaksınız” diye konuştu.

DENİZCİLER BALIKLAR GİBİDİR

Ulugün, “Nihayetinde tüm denizciler aynı ama çok özel bir kovanın içinde yüzen balıklar gibidir. Gayeleri ve tasaları mutlaka bir noktada kesişmektedir. Bu anlayış içinde çözümlerinde de birlikte olabilmelidirler. Eminim ki gailesi yalnızca Kocaeli ve denizcilik olan biz bağımsız Kocaelili denizciler olarak bunu hep birlikte başaracağız. Odamızı doğru temeller üzerinde sağlıklı bir biçimde yapılandıracağız” diye konuştu. Ardından projelerini başlıklar halinde anlattı.1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası Anıtı dikeceklerini ifade eden Ulugün, “Yöremizin en acılı faciasını, yitirdiklerimizin unutulmaması ve bir kez daha yaşanmaması temennisi ile bir anıtla genç kuşaklara anlatacağız. Bundan böyle deniz şehitlerimizi anarken odamızın da çelengini denize bırakacağız” açıklamasında bulundu.

YÜKSEK LİSANS BURSLARI VERECEĞİZ

Yüksek öğrenim lisans ve yabancı dil bursları ve staj yardımları yapacaklarının altını çizen Ulugün, “Kocaeli’de Eğitim veren Denizcilik Meslek Liseleri ve Fakültelerinde okuyan öğrenciler ile Kocaeli dışındaki Denizcilik Fakültelerinde okuyan desteğe muhtaç Kocaelili öğrencilere başarıları ve ihtiyaçları devam ettiği sürece üniversite eğitimi boyunca eğitim ve İngilizce dil bursları vereceğiz. Zorunlu stajları için gönüllü yardımcıları olacağız. Kocaeli’de Eğitim veren Denizcilik Meslek Liseleri ve Fakültelerinde okuyan öğrenciler ile Kocaeli dışındaki Denizcilik Fakültelerinde okuyan çok başarılı Kocaelili denizcilik öğrencilerinden yurt içi veya yurt dışında yüksek lisans yapmak isteyenlerin önlerini açacağız.Bugün İhtisas Mahkemeleri açılmış olmasına rağmen en büyük sorun Deniz Hukuku üzerine uzmanlaşmış savcı ve hakimlerin nerdeyse yok denecek sayıda az olmalarıdır. Bu yönde yüksek lisan bursları vererek savcı ve hakimleri bu yönde özendireceğiz” diye konuştu.

DENİZ TEMALI YARIŞMALAR YAPACAĞIZ

Meslek içi Eğitim Kursları çalışmalar yapacaklarını ifade eden Ulugün,”Bölgemiz denizcilik sektörü çalışanlarının kendilerini yenilemeleri ve bölgemiz denizciliğini daha ileri taşımak için sektörel meslek içi eğitimleri düzenleyeceğiz. Örneğin tersane ve su altı çalışanlarına yönelik özel kaynak teknikleri ve benzeri bu çalışmalarımız içinde liman çalışanlarına yönelik olanlar ayrı bir önem arz edecektir. Deniz temalı fotoğraf yarışması düzenleyeceğiz.Denizi özellikle genç nesillere sevdirmenin en kısa yolu fotoğraf. Bu nedenle gençlere yönelik, deniz ve bölgemiz temalı fotoğraf yarışması açacağız.Roma İmparatorluk başkenti İzmit’i ve Boğazları koruyan Roma Donanmasının demirlediği Körfezimizde Osmanlı’nın ilk tersanesi Karamürsel’den İzmit Tersanesi’ne uzanan süreci irdeleyen denizcilik tarihi çalışmalarına destek vereceğiz. Geçmiş yıllarda 1 Temmuz Kabotaj Bayramlarında halkın da katılımı ile yapılan Geleneksel Deniz Şenliği’ni bölgemiz diğer denizcilik kurumları işbirliği içinde canlandıracağız. Denizi sevdirmek için Yelken, Dalış, Yüzme ve diğer su sporlarını destekleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

DENİZCİLİK DERGİSİ ÇIKARACAĞIZ

İzmit Körfezi Limanları Koordinasyonu ve Gelecek Projeksiyonu Çalışması yapacağız. Liman ve Lojistik Çalıştayı düzenleyeceğiz.Günümüzde birbirinden ayrılamaz ölçüde iç içe giren iki sektörün gelecekte bölgemizde geliştirebilecekleri işbirliklerini irdeleyen çalıştaylar düzenleyeceğiz. Özellikle Serbest Bölge’de konuşlanmış bu tersanelerimiz bölgemize önemli artı değer katar duruma geldiler. Ancak daha da ileri gidebilmelerine destek olmak üzere bu konuda çalışan brokerlarla bir araya gelebilmelerine ve bölgemiz tersanelerini ziyaret etmelerine aracılık edecek atölye çalışmaları düzenleyeceğiz.Bölgemizin ve özellikle İzmit Körfezi’mizi ilgilendiren her türlü çalışmada diğer odalar ve STK’lar ile doğrudan işbirliği içinde olacağız ve ortak proje üretme kültürünü geliştireceğiz. Bölgemiz denizcilik haberlerini içeren ayrıca her sayıda bir ya da birkaç üyemizi tanıtan dergimizi en kısa zamanda yayın hayatına sokmayı arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

ODA BİNASI VİLAYET’TE OLACAK

Ulugün son olarak şunları söyledi: “Gerek üyelerimiz gerekse deniz meraklılarına yönelik web sayfamız yalnızca odamızı tanıtmakla kalmayıp üyelerimiz dışındaki deniz severlere de hitap eder olacaktır. Yeni oda binamız otopark sorunu olmayan, kolayca ulaşılabilecek yeni ofisimiz en kısa zamanda Vilayet merkezi İzmit’te üyelerimize hizmet verir olacaktır” Öte yandan Yavuz Ulugün meclis seçimlerinde kendini destekleyenleri açıkladı.

Yavuz Ulugün’ün İmeak Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Seçimleri Aday Listesinden Kimi İsimler Liseler Şöyle:

1- MELODİ GEMİ ACENTELİĞİ VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİC.VESAN.LTD.ŞTİ. (KAPT. F. YAVUZ ULUGÜN – YÖN. KRL. BŞK. ADAYI)

2- A.RIZA KINAY VAPUR ACENTELİĞİ VE TİC.A.Ş.İZMİT ŞUBESİ (ERDAL UZMAN – MECLİS BŞK ADAYI)

3- EKSPOSIP GEMİ ACENTELİĞİ TİCARET LTD.ŞTİ.

4- EKSAY DENİZCİLİK VE TİCARET A.Ş.İZMİT ŞUBESİ

5- YACHTLEY GEMİ YAPIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

6- CBM TAHMİL TAHLİYE LİMAN HİZMETLERİ NAKLİYE İNŞAATTURZ.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.

7- ATEK GÖZETİM EKSPERTİZ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

8- PELİKAN DENİZCİLİK LOJİSTİK DIŞ TİCARET TURİZM LTD. ŞTİ.

9- MBT GEMİ HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.

10- REBA DENİZCİLİK HİZMETLERİ A.Ş. DERİNCE KOCAELİ ŞUBESİ

11- ATLASTRANS DENİZCİLİK GEMİ ACENTELİĞİ GEMİ İŞLET.NAV.VETAŞ.TİC.LTD.ŞTİ.

12- İLYA GEMİ ACENTELİĞİ TİC.LTD.ŞTİ.

13- SELEN DENİZCİLİK VE TİCARET LTD.ŞTİ.

14 - AHTAPOT DENİZCİLİK TAHMİL TAHLİYE NAKLİYE SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

15- LEYBİ KUMANYACILIK

16- GEMAR DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.YARIMCA ŞUBESİ

17- KAPTANLAR GEMİ ACENTELİĞİ GIDA VE NAKLİYAT SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.

18- ODG ULUSLARARASI DANIŞMANLIK GÖZETİM

19- ABK DENİZCİLİK VE LİMAN HİZMETLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.

20- PUSULA DENİZCİLİK

21- ÖZNE DENİZCİLİK VE TİCARET LTD.ŞTİ.

22- FLASH DENİZCİLİK NAKLİYAT TİCARET LTD.ŞTİ.KÖRFEZ ŞB.

23- UTKA GEMİ İNŞAA DANIŞMANLIK TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

24- KAFKAS DENİZCİLİK VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.KÖRFEZ KOCAELİ ŞB.

25 -ESKORT GEMİ ACENTALIĞI KUMANYACILIK VE TAHMİL TAHLİYE SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

26-KOCAELİ DENİZCİLİK TİC. SAN.

27-MORTRANS DENİZCİLİK VE TİC. A.Ş.

28-DURMAZ GEMİ ACENTELİĞİ

29-GÖKBİL NAKLİYAT DEPOLAMA

30-GÜRDESAN GEMİ İNŞAA SAN VE TİC A.Ş.

Kaptan Yavuz Ulugün’un Özgeçmişi:

1956 İzmit doğumludur. 1967 İzmit Ulugazi İlkokulu, 1976 Galatasaray Lisesi, 1981 YDO Mezunudur.

Yerli ve yabancı gemilerde çalışmıştır. 1990-1996 yılları arasında Derince Limanında kılavuz kaptanlık yapmıştır. KOÜ Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksek Okulu’nda öğretmenlik yapmıştır.

Denizcilik üzerine "Guide to Turkish Ports" ile "Kocaeli ve Çevresi Denizcilik Tarihi" adlı kitapları vardır. Bunun dışında yöre tarihi ile ilgili 14 kitabı ve bir çok makalesi vardır.

1992 yılından bu yana Melodi Gemi Acenteliği Limited Şirketi ortağı ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Üç dönem İMEAK Deniz Ticaret Odası Acenteler Komitesinde ilimizi başarı ile temsil etmiştir. KOSİAD Yön. Krl. Üyeliği ve KYÖD Yön. Krl. Başkanlığı yapmıştır.