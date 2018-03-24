Kocaeli Güneşspor’un takım kaptanı ve Kocaelispor’un eski futbolcularından Gökhan Şahin, Nusretiyespor ile oynanan maçın bitimine çok kısa bir süre kala Fatih Dizman’ın sert faulüne maruz kaldı. Canı çok yanan Gökhan, Fatih’in üzerine yürüdü. Ardından saha içi karıştı, olaylar tribünlere sıçradı. Hakem Fatih Kabakkaya iki futbolcuya da direk kırmızı kartını gösterdi. Gökhan’ın tedavisi saha içinde yapılırken, futbolcu omuzlarda saha dışına geldi, sedye ile soyunma odasına götürüldü. Gökhan’ın maçtan 1 gün sonra Türkiye Fitness Şampiyonası’na gideceği öğrenildi.
Bugün 11:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:37 TSİ )
1 gün sonra şampiyonaya gidecekti
Kocaeli Güneşspor’un takım kaptanı ve Kocaelispor’un eski futbolcularından Gökhan Şahin, Nusretiyespor ile oynanan maçın bitimine çok kısa bir süre kala Fatih Dizman’ın sert faulüne maruz kaldı.
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Bugün 11:33 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz