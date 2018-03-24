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Bugün 11:33 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:37 TSİ )

1 gün sonra şampiyonaya gidecekti

Kocaeli Güneşspor’un takım kaptanı ve Kocaelispor’un eski futbolcularından Gökhan Şahin, Nusretiyespor ile oynanan maçın bitimine çok kısa bir süre kala Fatih Dizman’ın sert faulüne maruz kaldı.

Kocaeli Güneşspor’un takım kaptanı ve Kocaelispor’un eski futbolcularından Gökhan Şahin, Nusretiyespor ile oynanan maçın bitimine çok kısa bir süre kala Fatih Dizman’ın sert faulüne maruz kaldı. Canı çok yanan Gökhan, Fatih’in üzerine yürüdü. Ardından saha içi karıştı, olaylar tribünlere sıçradı. Hakem Fatih Kabakkaya iki futbolcuya da direk kırmızı kartını gösterdi. Gökhan’ın tedavisi saha içinde yapılırken, futbolcu omuzlarda saha dışına geldi, sedye ile soyunma odasına götürüldü. Gökhan’ın maçtan 1 gün sonra Türkiye Fitness Şampiyonası’na gideceği öğrenildi.

Bugün 11:33 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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