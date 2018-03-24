Bir sporcu annesinin isyanı!

Kocaeli Güneşspor ile Nusretiyespor arasında oynanan Süper Amatör Play-Off Ligi 10. hafta maçında tribünde kısa süreli bir arbede yaşandı. Neyse ki olaylar çok büyümeden önlendi. Maç içinde küfürler de edildi. Sin-Kaf’lı küfürlerin edildiği tribünde bayanlar da vardı. İçlerinden birisi yaşadığı duruma isyan etti ve ibretlik sözler sarf etti.
ACİZ VE ZAVALLISIN!
Bu futbolcu annesi “Futbolu genelde kimler oynuyor… Erkekler… Küfürü kimler ediyor… Yine erkekler… İyi de küfrü yiyen neden ben oluyorum. Erkeklerin cinsel sözlerinin bizimle ne ilgisi var! Sen erkeksen önce adam olacaksın… Küfür edeceksen de benim cinsiyetim üzerinden edemezsin. Böyleyse acizsin, zavallısın! En basit bir tabirle iğrenç bir yaratıksın!” dedi. (Sözleri yumuşatarak kullandık..)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz