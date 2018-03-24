Nurettin Çelik: İlim ve umut beklerken şehre zehir gelecek

Toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sinan Ejderoğlu ve Mustafa İriş, İl Başkanı Nurettin Çelik, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Nurettin Çelik, “Ülke olarak yoğun sıcak, bir o kadarda sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Özellikle yerelde birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir’in üç döneminin anlatıldığı bir toplantı icra edildi. Aklımıza gelen soru şu oldu ’ne yaptılar?’ Çim, çiçek birkaç viyadük ve köylerde kullanılmayan çocuk alanları yaptılar. Seka Kağıt Fabrikasını kapatıp müzeye çeviriyorlar, Ülkemizin şeker fabrikalarını kapatıp bu milletin geleceğini ipotek ediyorlar” dedi.

Adaletiniz garibana, kalkınmanız kendinize

İktidar partisini hedef alan Çelik, “İsimleri Adalet ve Kalınma Partisi ama sizin adaletiniz garibana kalkınmanız kendinize. 15 yıldan beri devlet çanağında ziftlenmiş bir yapı. 2019’da hem yerelde hem genelde bunun hesabını soracağız. Büyükşehir Belediye Başkanı faaliyetlerini anlatırken hiçbir şeyi bir şeymiş gibi göstermeye çabaladı. Ben siyasetçi olarak buna çok üzüldüm. Milli görüşten geldiğini iddia edenler bu şekilde bu kenti yönetmemelilerdi. 2019’da milletin umudu olacağı bir seçim sürecine giriyoruz. Allah yardımcımız olsun” dedi.

Şamandırası bozuk araba gibiler

Nurettin Çelik’in ardından söz alan Genel Başkan Yardımcısı Sinan Ejderoğlu iktidar partisine şamandırası bozulmuş araba benzetmesi yaparak, ”Ülkemizde yönetim zafiyeti var. Bu zafiyet bugün 16 yıl önce harekete başlayan bir araç olarak bakarsak, şamandırası bozuk bir araç gibi göstergesi bir dolu bir boş görünüyor. Seçim zamanı gelmeden seçim ittifakının tartışılması bunun bir göstergesidir. Bugün maalesef bu aracın yakıtı bitmiş durumda. Bunlar AB’nin arkasında dolana dolana, yanlış Suriye politikasıyla yakıtlarını bitirdiler.

Ülkenin güçlenmesini ve büyümesini sağlayacağız

Ejderoğlu, “Bugün Yasama, Yürütme Yargı yürümüyorsa yönetimde yürümediğinden. Peki, biz ne yapacağız? Önce moral yakıtı dolduracağız. Siz ülkenin gelişmesini dışa bağımlı olarak değil de kendi kaynaklarınızdan sağlarsanız yakıt dolacaktır. Dış güçlere karşı muhalefetiyle bir olursa bu yakıt dolar. Önümüzdeki süreçte Saadet Partisi olarak ülkenin güçlenmesini ve büyümesini sağlayacağız. Bunu yapacak güç Saadet Partisi’nde. Saadet Partisi olarak biz bu duruşa karşılık vereceğiz. Hep beraber bir olacağız. Bu ülkeyi kucaklayacağız” şeklinde konuştu.

Ülkedeki bütün insanların iyiliğini istiyoruz

Ardından söz alan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, “Biz saadet partisi olarak bu ülkedeki bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Biz bu ülkenin insanlarının iyiliğini istiyoruz. Ama bu sadece biz herkesin iyiliğini istiyoruz demek yetiyor mu? Hayır. Herkesin iyiliği için çalışmak mücadele etmek gerekiyor. İşte bunun için buradayız. Biz çok iyi biliyoruz ki İslamsız Saadet olmaz. Bizde bu gerçeği insanlara nasıl duyurabiliriz, insanlara anlatmamız gerekiyor diye çalışıyoruz. Bundan dolayı bu teşkilat çok kıymetli bir iş yapıyor. Plan ve projelerimizi hayata geçirmek için iktidara gelmemiz gerekiyor. Mücadele bunun için yapılıyor” dedi.

10 yıl içerisinde 1 milyon 200 bin çift boşanmış

İriş, “Ülkenin yönetiminde 16 yıldır AK Parti var. Bu çok ciddi bir süre. Bu sürede pek çok şey yapılabilir. En basitinden terör son bulabilirdi. Bu ülkede çok ileri seviyede olabilirdik. Ama şimdi gündemde yine işsizlik var, terör var, demek ki bir şeyler iyi gitmiyor. Bir düşünelim. Mesela toplumun anatomisine bir bakalım, toplumumuzda suça eğilim giderek artıyor, rakamlar korkunç. 2002 yılında ülkemizde 60 bin kişi yükümlüyken bugün ki sayı 230 bin hemen hemen 4 kat. Biz akla ve vicdana hitap ediyoruz. 40 milyon dava dosyası var. Soru şu suç neden işlenir? Bunun birinci sebebi ülkende adalet kayıyor demektir. Diğer yandan toplum çürüyor demektir. Osman Gazi Köprüsü’nü söylemek kolay bunları söyle. Bunun tek sorumlusu AK Parti’dir. 10 yıl içerisinde 1 milyon 200 bin çift boşanmış. Ateş düştüğü yeri yakar. Bu kadar boşama varsa aileler neler yaşamıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar hak bir gün açığa çıkacak” şeklinde konuştu.

İnsan sağlığını doğrudan etkiliyor

Umuttepe’de yapılması planlanan katı atık yakma tesisi ile ilgili olarak konuşan Nurettin Çelik, “Önümüzdeki süreçte Kocaeli’yi ilgilendiren ciddi bir adım atılıyor. Kocaeli’yi önümüzdeki süreçte çok da fazla meşgul edecek ve 2006 yılından bu yana konuşulan bir çöp fabrikası hadisesi var. Toplanan bütün evsel atıkların yakılarak enerjiye dönüştürüleceği bir tesis olacağı söyleniyor. Kocaeli’nin bütün dinamikleri bununla ilgili görüşlerini belirttiler. Ayın 3’ünde de yer tespiti ile ilgili bir çalışma ve ÇED raporu hazırlanacak. Biz Saadet Partisi olarak bu tip tesislere karşı değiliz. Ancak bu tip tesisler özellikle insan sağlığını doğrudan ilgilendirdiği için yapılacak yerle alakalı hassas davranıyoruz. Bunun yerini Umuttepe’deki ormanlık arazi olarak belirlemişler. Sadece işin ekonomik boyutunu düşünmüşler. Umuttpe’de üniversitenin bulunduğu alandan ilim ve umut beklerken o fabrika eğer oraya kurulursa tabi ki oradan şehre zehir gelecektir” dedi.

14 bin 127 üye adına itiraz ediyoruz

Tesisin Umuttepe’de yapılmasının kente büyük zara vereceğini belirten Çelik, “Dolayısıyla bu süreçte biz Kocaeli Üniversitesini göreve davet ediyoruz. Konuşacaklarsa bugün konuşsunlar, konuşmayacaklarsa bir daha hiç konuşmasınlar. Tabi ki Kocaeli’mizde 14 bin 127 üyeyi temsilen bu sözlerimi ifade ediyorum. Yeri mutlaka gözden geçirilerek bu milletin sağlığı ile oynanabilecek zemin hazırlanmasının önüne geçilmelidir. Önümüzde bunu çok daha fazla gündeme getireceğiz. Eğer bizim üyelerimiz içerisinden itirazı olan arkadaşlarımız da varsa gelsin itirazlarını bize iletsin. Kocaeli’de büyük bir kitle yumak yumak bir araya geliyor. Kendi kentine kendi sağlığına kendi geleceğine sahip çıkabileceği zaman ve zemine birlikte giriyoruz. İnşallah bu konuyla alakalı da ilgililer sesimize cevap verecek gerekli adımları atarlar” şeklinde konuştu. Konuşmaların sonunda partiye yeni üye olanlara Genel Başkan Yardımcıları tarafından rozet takdim edildi.