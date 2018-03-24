Vatandaş kırdı çalışan sorumlu tutuldu!

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker Dilovası Devlet Hastanesi’nde bir hasta yakını tarafından kırılan röntgen çekim odası kapısının zarar görmesi ve sonrasında bu zararın gerektiği gibi tamir edilmemesinden dolayı röntgen teknisyenlerinden yasal tutanak istenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasında Çeker’in yanı sıra Dilovası Devlet Hastanesi Röntgen Teknisyeni Mustafa Tarkan Adıgüzel, Türk Sağlık Sen Şube Yönetim Kurulu Üyesi Umut Birol’da yer aldı. Çeker açıklamasında, “Yetkilerinin nerde başlayıp nerde sonlandığını bilmeyen idareciler, yetkilerini aşarak sağlık çalışanlarına zulüm etmek, mobbing uygulamak amacıyla mevzuatı, adaleti yok sayarak hoyratça kendi kurallarını uygulayabiliyorlar. Sudan bahanelerle çalışanların üzerine oyun kurgulayıp, senaryo yazarak sağlık çalışanının zarar görmesini isteyebiliyorlar” sözlerini kullandı.

TUTANAK TUTMA YETKİSİ OLMAYAN

Çeker açıklamasının devamında, “Bu tip bir olay ne yazık ki Dilovası devlet hastanesinde meydana gelmiştir. Hasta yakının kırdığı röntgen çekim odasının kırık kapısı hakkında Ekim 2017 tarihinde tutanak tutulduğu ve beyaz kod verildiği iddia edilmesine rağmen kırık kapı gerektiği gibi tamir edilmediğinden kapanmamaktadır. Kapatılsa bile kendiliğinden açılmaktadır. Kurumda verimlilik denetimi adı altında denetim yapmaya, tutanak tutmaya yetkisi olmayan Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü H. Öçal, kalitede görevli hemşire S. Körpe, hastanede görevli ebe B.K. Narin röntgen çekimi yapılırken arızalı kapı kapanmadığı, çekim esnasında kapı açık olduğu için 26 Şubat 2018 tarihinde tutanak düzenlemişlerdir” şeklinde konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANI SAVUNMA İSTEMİŞTİR

Sözlerini sürdüren Çeker, “Düzenlenen tutanağa istinaden Hastane Başhekimi Röntgen Teknisyeni M.T. Adıgüzel’den kapanmayan kapı için savunma istemiştir. Tutanak da ismi gecenler hangi yasal çerçevede verimlilik denetim ekibini oluşturdular da kendilerince eksik ve noksan gördükleri ve tespit ettikleri konular hakkında personelden savunma istiyorlar. Yapılan usulsüz işlem ile idare hedef saptırmaya çalışmakta, suçluluk psikolojisi ile kendi kabahatlerini ve usulsüzlüklerinin üstünü örtme adına kırılan kapının hesabını kırandan, gerçek suçludan soramayıp soruşturmayı farklı bir yöne kaydırılmış ve sağlık çalışanı Röntgen Teknisyeninden savunma istenmiştir” diye konuştu.

TÜM PERSONELE VERİLEN BİR MESAJ

“Bu savunma değil düpedüz suçlamadır” diyen Çeker, “Suç başkasında iken Röntgen Teknisyeni alenen mahkum edilmek istenmektedir. 3 Haziran 2015 tarih ve 29375 Saylı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Denetim Hizmetleri Yönetmeliğine göre Röntgen Teknisyeni hakkında tutanak düzenleyen ekibin Verimlilik Denetimi adı altında Denetim yapması, tutanak düzenlemesi hukuki olmadığı gibi yasalda, ahlakide değildir. Yok hükmünde tutulan gayri nizami bir tutanağa istinaden çalışandan savunma istenmesi röntgen teknisyeninin şahsında tüm personele verilen bir mesajdır. Bunu hiçbir kanun, adalet ve ahlaki değer ölçüsü ile bağdaştıramıyoruz. Bu biraz kuzuyu yemek isteyen gerçeği bilen ama gerçekte işine gelmediği için bahaneler üreten kurdun hikâyesi gibidir” ifadelerini kullandı.