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Topları emanet aldılar, o hırsla Dünya ikincisi oldular!

Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı Dünya ikincisi oldu ve olağan üstü bir başarıya imza attı.

İşin üzücü olan tarafıtakımın Türkiye şampiyonasına giderken, başka okulun toplarını emanet olarak almasıydı!

ORTADA KALIYORLARDI

3 yıl önce Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, eski belediye başkanı ve kent sporu adına en faydalı belediye başkanı olan Dr. Aziz Alemdar’ın tüm mirasını ortadan kaldırarak birçok kişiyi mağdur etmiş ve futbolcu kızlar ortada kalmıştı. O günlerde gözler Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’e çevrildi. Ellibeş kadın futboluna bütçe ayıramayacaklarını belirtmişti. Kızlarımız tam dağılacakken Harbişspor kulübü kızları bir çatı altında topladı.

GÖSTERMELİK MAKAM KABULLERİ

Hasan Alemdar’ın çalıştırdığı ve başkanlığını Adnan Zorer’in yaptığı takım 2 yılda müthiş işlere imza attı ve Türkiye dereceleri peş peşe geldi. Bu sayede Harbiş, markasını parlattı ve tüm ülkede tanındı. Dönemin valisi Hasan Basri Güzeloğlu “Göstermelik” olarak şampiyonları makamında konuk etti ve ellerine verdikleri birkaç hediye ile kızlar uğurlandı.

GÖLCÜK TİCARET MESLEK’İN

Gölcük Barbaros Anadolu Lisesi’nde gece gündüz çalışan futsalcı kızlar Türkiye şampiyonu oldu. Ancak bu süreçte resmen çile çekildi. Harbiş’in yani Barbaros Hayrettin okulunun sporcularının yüzlerine bakılmadı. Daha da acısı kızlar Türkiye şampiyonasına giderken, Gölcük Ticaret Meslek Lisesi’nin toplarını emanet olarak aldı!

O BAŞARI ALEMDAR VE KIZLARINDIR

Türkiye şampiyonu olduktan sonra sıra Dünya derecesine geldi. Merhum Zeynep Eroğlu için mücadele eden İzmitli kızlarımız, Dünya devi Brezilya hariç, Tayvan, Çin, Fransa, İsrail ve İtalya’yı devirdi. Şu bilinmelidir ki, bu başarının mimarı başta “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar ve emek veren futsalcı kızlarımızdan başkası değildir. Kamuoyu onların başarısını kendi başarısıymış gibi satmasını hiç istemiyor!

Bugün 12:52 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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Yorumlar

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Erol Demirbek - helal olsun size kızlar helal olsun . helal olsun harb iş, ATATÜRK gençlerine güvenen destek olan herkese helal olsun teşekkürler, ATATÜRK ü ve TÜRKLERİ sevmeyen var ise onlara da ders olsun

Yanıtla . 0Beğen 24 Mart 13:55

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