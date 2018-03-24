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Bugün 12:08 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:34 TSİ )

BAŞSİAD’da Barış Arat yeniden başkan

Başarılı Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (BAŞSİAD) 2’nci olağan kongresine tek aday olarak giren mevcut başkan Barış Arat güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Başarılı Sanayi ve İş Adamlar Derneği’nin 2’nci olağan kongresi dernek binasında gerçekleştirildi. 97 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Barış Arat güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Ayrıca kongrede 7 yönetim kurulu üyesi ve 3 denetim kurulu üyesi seçildi. Kongrenin divan başkanlığını ise Fahri Uslu üstlendi.

BURASI SİZİN YERİNİZ

Kongrede konuşan BAŞSİAD Başkanı Barış Arat, “Öncelikle bugün burada toplanarak önemli bir birlikteliğe imza atmış bulunuyoruz. BAŞSİAD olarak kurulduğumuz günden beri mücadele eden bir ekiple çalıştık. Burası bizim için çok kıymetli bir yer. Burada çok emek var. Burası sizin yeriniz” ifadelerinde bulundu.

SAVAŞ TİCARETİMİZİ ETKİLİYOR

Konuşmalarına devam eden Arat, “Bilindiği üzere Zeytin Dalı operasyonu devam ediyor. Bu operasyon ticaretimizi çok fazlasıyla etkiliyor. Çoğu zaman yokmuş gibi davranıyoruz ama gerçekten ciddi bir savaş var. Döviz kurları bu savaş nedeniyle giderek artıyor. Bu da bizi zorluyor. Evet orada savaş var. Fakat burada ticaretin devam etmesi gerekiyor. Bizde burada ticaretimize devam ederek Zeytin Dalı operasyonunda askerlerimize destek vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

SINIR BÖLGESİNE ANA OKULU

Konuşmalarına devam eden Arat, “Biliyorsunuz önümüzde Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. Bizlerde BAŞSİAD olarak bu kapsam savaş mağduru çocuklar için konteynır tarzında ana okulu yaparak sınır bölgelerine göndereceğiz” dedi.

DURUŞUMUZU BOZMADIK

KSO ve KOTO’da ki seçimlerle ilgili konuşan Arat, “Bilindiği üzere önümüzdeki süreçte Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası seçimleri var. Biz her zaman duruşumuzu bozmadık. Bizim bir taraf olmamız söz konusu değil. Fakat oralarda aday olan üye arkadaşlarımız var. Onların yanında olduğumuzu bildirmek istiyoru” diye konuştu.

BİZ HEP BERABERİZ

Arat son olarak, “Bugün yeni bir dönem başlıyor. Biz aynı heyecanla, yeni projelerle ve dik duruşumuzla devam edeceğiz. Yönetimde ki arkadaşlarımızı değişebilir. Fakat biz hep beraberiz hep birlikteyiz. Biz bu derneği kimsenin kendi çıkarı için kurmadık. Bu dernek kamu kuruluşudur. Bu derneğin projeleriyle anılmasını herkesten çok biz istiyoruz. Birlikte BAŞSİAD’lıyız sloganını amacı da budur” diyerek sözlerine son verdi.

BARIŞ ARAT’IN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Asil

Barış Arat, Ali Ulvi Tanrıöven, Metin Albar, Ayşenur Kahraman Aytekin, Batuhan Kandemir, Hakan Günister, Emrullah Keskin

Denetim Kurulu Asil

Halim Köse, Hüseyin Yeşilkır, Semih Örs

BARIŞ ARAT KİMDİR ?

İzmit doğumlu olan Barış Arat, Sakarya Üniversitesi Makine Bölümü’nden mezun olduktan sonra kendi işini kurarak ticarete atıldı. Arat; Yurt içi ve yurt dışı birçok başarılı projelere imza atan ve halen Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlere hatırı sayılır proje ihracatı yapan ilimizin büyük firmalarından olan Barat Endüstriyel Plastik Ltd.Şti. Yönetim Kurulu başkanlığını yürütüyor. Arat, Türkiye Kalite Derneği (KALDER) ve Makine Mühendisleri Odası (TMMOB) üyesidir. İyi düzeyde İngilizce bilen Barış Arat, evli ve 1 çocuk babası.

Bugün 12:08 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

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