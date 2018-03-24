Süper Play-Off’ta son virajlar!

Metin Oktay Stadı’ndaki maç 17’de başlayacak ve mücadelede Efe Ünüvar düdük çalacak. İlimtepe’nin rakibi son maçında Suadiye’ye farklı yenilen Kandıra Gençlerbirliği olacak. Körfez Esentepe Stadı’nda saat 15.15’te başlayacak olan maçın hakemi Ebubekir Yalçın olacak. Suadiyespor sahasında Güneş’i konuk edecek. Sinan Sipahi Stadı’nda saat 15’te başlayacak olan karşılaşmayı Recep Kaval yönetecek. Nusretiye ile Derbent kritik bir maça çıkacak. Derbent Stadı’nda saat 15’te başlayacak maçta Birtan Yavuz görev alacak.
10. HAFTA TOPLU SONUÇLAR
Güneşspor- Nusretiyespor: 3-4
Kandıra GB - Suadiyespor: 1-4
İhsaniyespor - İlimtepe FK: 1-0
Derbentspor - Sultan Orhan:2-1
11.HAFTA PROGRAM - PAZAR
17.00: Sultan Orhan – İhsaniye - Metin Oktay - Efe Ünüvar
15.15: İlimtepe FK - Kandıra GB – Esentepe - Ebubekir Yalçın
15.00: Suadiye – Kocaeli Güneş - Sinan Sipahi - Recep Kaval
15.00: Nusretiye- Derbentspor- Derbent - Birtan Yavuz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz