Süper Play-Off’ta son virajlar!

Metin Oktay Stadı’ndaki maç 17’de başlayacak ve mücadelede Efe Ünüvar düdük çalacak. İlimtepe’nin rakibi son maçında Suadiye’ye farklı yenilen Kandıra Gençlerbirliği olacak. Körfez Esentepe Stadı’nda saat 15.15’te başlayacak olan maçın hakemi Ebubekir Yalçın olacak. Suadiyespor sahasında Güneş’i konuk edecek. Sinan Sipahi Stadı’nda saat 15’te başlayacak olan karşılaşmayı Recep Kaval yönetecek. Nusretiye ile Derbent kritik bir maça çıkacak. Derbent Stadı’nda saat 15’te başlayacak maçta Birtan Yavuz görev alacak.

10. HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Güneşspor- Nusretiyespor: 3-4

Kandıra GB - Suadiyespor: 1-4

İhsaniyespor - İlimtepe FK: 1-0

Derbentspor - Sultan Orhan:2-1

11.HAFTA PROGRAM - PAZAR

17.00: Sultan Orhan – İhsaniye - Metin Oktay - Efe Ünüvar

15.15: İlimtepe FK - Kandıra GB – Esentepe - Ebubekir Yalçın

15.00: Suadiye – Kocaeli Güneş - Sinan Sipahi - Recep Kaval

15.00: Nusretiye- Derbentspor- Derbent - Birtan Yavuz