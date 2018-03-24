Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:12 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:14 TSİ )

Süper Play-Off’ta son virajlar!

Süper Amatör Play-Off Ligi 11. hafta maçları yarın oynanacak. Sultan Orhanspor son maçında İlimtepe’yi deviren İhsaniye’yi konuk edecek.

Metin Oktay Stadı’ndaki maç 17’de başlayacak ve mücadelede Efe Ünüvar düdük çalacak. İlimtepe’nin rakibi son maçında Suadiye’ye farklı yenilen Kandıra Gençlerbirliği olacak. Körfez Esentepe Stadı’nda saat 15.15’te başlayacak olan maçın hakemi Ebubekir Yalçın olacak. Suadiyespor sahasında Güneş’i konuk edecek. Sinan Sipahi Stadı’nda saat 15’te başlayacak olan karşılaşmayı Recep Kaval yönetecek. Nusretiye ile Derbent kritik bir maça çıkacak. Derbent Stadı’nda saat 15’te başlayacak maçta Birtan Yavuz görev alacak.

10. HAFTA TOPLU SONUÇLAR

Güneşspor- Nusretiyespor: 3-4

Kandıra GB - Suadiyespor: 1-4

İhsaniyespor - İlimtepe FK: 1-0

Derbentspor - Sultan Orhan:2-1

11.HAFTA PROGRAM - PAZAR

17.00: Sultan Orhan – İhsaniye - Metin Oktay - Efe Ünüvar

15.15: İlimtepe FK - Kandıra GB – Esentepe - Ebubekir Yalçın

15.00: Suadiye – Kocaeli Güneş - Sinan Sipahi - Recep Kaval

15.00: Nusretiye- Derbentspor- Derbent - Birtan Yavuz

Bugün 12:12 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Sporun kalbi karamürsel’de attı mask
Sporun kalbi karamürsel’de attı
Elaziz yolcusu kalmasın! mask
Elaziz yolcusu kalmasın!
Halıdere Belediye ligden çekildi mask
Halıdere Belediye ligden çekildi
İMH’den voleybol ziyafeti mask
İMH’den voleybol ziyafeti
İzcilerden Reyhanlı’ya yardım mask
İzcilerden Reyhanlı’ya yardım
Basketbolda iki maç var mask
Basketbolda iki maç var
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı! mask
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı mask
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı
Adamı sokak ortasında vurdu! mask
Adamı sokak ortasında vurdu!
Karamürsel’e tünel geçişli kavşak geliyor mask
Karamürsel’e tünel geçişli kavşak geliyor
Karaosmanoğlu'nun acı günü! mask
Karaosmanoğlu'nun acı günü!

GALERİ

"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi mask
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL