Muhtar Rıfat Büyükbudak başarı diledi

Toplantıda Gölcük Saraylı Mahalle Muhtarı Rıfat Büyükbudak örnek ev sahipliği yaptı ve şu şekilde konuştu: Köyümüzü şereflendirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Saraylı’nın 690 yıllık bir mazisi var. Tarihi anlamda çok değerli olan Gölcük Saraylı, 7’den 70’e her kesimin ilgisini çekiyor.

BİR KULÜBÜMÜZ OLSUN İSTERİM

Kiraz Futbol Turnuvası Direktörü Metin Özkan Bey, Körfez Gençlerbirliği’nin antrenörleri, Cengiz kardeşimiz ile basın mensuplarının güzel organizasyon için toplantısını köyümüzde yapması memnuniyet vericidir. Basından takip ettiğimiz Kiraz turnuvası çok dikkat çekmeye ve markalaşmaya başladı. Ben de turnuva başladığı zaman yakından takip edeceğim. Emeği geçenlere şimdiden başarı diliyorum. Gönül ister ki köyümüzden de bir amatör kulübümüz mücadele etsin. Bu konuda girişim yapabiliriz ve kent sporuna katkımız olabilir diye düşünüyoruz.