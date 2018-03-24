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Bugün 12:15 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:17 TSİ )

Kralın dönüşü!

Kocaeli Nusretiyespor’un başarılı golcüsü Sinan Çalık bir süredir sakatlığı nedeni ile forma giyemiyordu.

Yeşil Beyazlıların yönlü futbolcusu Mert ve yeni transferi Harun, Sinan’ın olmadığı haftalarda iyi mücadele ettiler ve kritik goller attılar. Kocaeli Güneşspor ile oynanan maçın ilk yarısını Nusretiye 3-2 geride tamamladı. Nusretiyespor Teknik Sorumlusu Sedat Topçu maça yedek başlayan Sinan’ı Pazar günkü Derbent maçına saklamak istiyordu.

NEFİS KAFA GOLÜ

Sinan kendini iyi hissettiğini ve forma giyebileceğini belirtti ve Nusretiyespor Teknik Sorumlusu Sedat Topçu, Sinan’ı ikinci yarının başında sahaya sürdü. İkinci 45 dakika boyunca farkını ortaya koyan Sinan, yüzde yüz iyileşmemesine karşın ön alanda iyi mücadele etti, top tuttu, kanatları besledi ve orta sahayı rahatlattı. Sinan 66. dakikada da Cihan Halil’in köşe vuruşunda nefis bir kafa golüne imza attı ve skoru 3-3’e getirdi. 7 dakika sonra günün en etkili ismi Cihan Halil 3 puanı getiren gole imza attı.

Bugün 12:15 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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