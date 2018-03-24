Kocaeli Basket U-15 şampiyon döndü!

Çanakkale’de yer alan erkek takımı Eskişehir ekibini 67-58 devirdi ve Marmara şampiyonu oldu. Temsilcimiz Türkiye yarı finallerini Mersin’de oynayacak ve dev organizasyon 10-13 Nisan tarihleri arasında olacak.

KÜRSÜDEN İNMİYORLAR

Kocaeli Basket Kulübü U-18 Kız takımı önümüzdeki Pazartesi günü Çanakkale’deki Anadolu Yıldızlar Ligi finallerine gidecek. 30 Mart Cuma günü sona erecek olan organizasyonda temsilcimizin hedefi şampiyonluk. Bu arada Kocaeli Basket U-16 takımı da Marmara şampiyonu olmuştu.