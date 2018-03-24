Kocaeli Basket U-15 şampiyon döndü!

Çanakkale’de yer alan erkek takımı Eskişehir ekibini 67-58 devirdi ve Marmara şampiyonu oldu. Temsilcimiz Türkiye yarı finallerini Mersin’de oynayacak ve dev organizasyon 10-13 Nisan tarihleri arasında olacak.
KÜRSÜDEN İNMİYORLAR
Kocaeli Basket Kulübü U-18 Kız takımı önümüzdeki Pazartesi günü Çanakkale’deki Anadolu Yıldızlar Ligi finallerine gidecek. 30 Mart Cuma günü sona erecek olan organizasyonda temsilcimizin hedefi şampiyonluk. Bu arada Kocaeli Basket U-16 takımı da Marmara şampiyonu olmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz