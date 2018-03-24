Gençlere verilen sözler tutulmadı!

Amed maçının ardından futbolculara 3’er bin lira prim vaat edilmişti. Ödemeler son olarak geride bıraktığımız Salı günü yapılacaktı. Ancak geçen sürede kimseden çıt çıkmadı ve yeni yönetim sözünü yemiş oldu. Erhan Yılmaz döneminden de futbolcu ve teknik ekibin maaşları duruyor. Kısacası Kocaeli Birlikspor’da aylardır doğru düzgün kimseye beş kuruş para verilmedi.

İKİSİ DE TOPU BİR BİRİNE ATIYOR

Eski Başkan Erhan Yılmaz “Ben şirketin tamamını sattım. Mevcut yönetim şirketi tüm artı ve eksileri ile aldı. Benim kimseye borcum yok” derken, yeni yönetim ise “Biz 2018 Ocak’tan sonrasına bakarız. Eski borçlar bizi ilgilendirmez” diyor. Kısacası iki taraf da topu bir birine atarken olan alın terleri yerde kalan genç futbolculara oluyor. Bu arada yeni yönetimin primi kaldırdığı ve ligde kalınırsa kişi başı 32’şer bin lira vereceği öğrenildi. Bu komik ve mantık dışı olarak görülen uygulamadan da ortaya çıkan sonuç şu ki Hamit Maden başkanlığındaki yeni yönetimden de bir ses çıkmayacak.