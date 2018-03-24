Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:29 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:32 TSİ )

Gençlere verilen sözler tutulmadı!

Kocaeli Birlikspor’da yeni yönetim defos çıktı.

Amed maçının ardından futbolculara 3’er bin lira prim vaat edilmişti. Ödemeler son olarak geride bıraktığımız Salı günü yapılacaktı. Ancak geçen sürede kimseden çıt çıkmadı ve yeni yönetim sözünü yemiş oldu. Erhan Yılmaz döneminden de futbolcu ve teknik ekibin maaşları duruyor. Kısacası Kocaeli Birlikspor’da aylardır doğru düzgün kimseye beş kuruş para verilmedi.

İKİSİ DE TOPU BİR BİRİNE ATIYOR

Eski Başkan Erhan Yılmaz “Ben şirketin tamamını sattım. Mevcut yönetim şirketi tüm artı ve eksileri ile aldı. Benim kimseye borcum yok” derken, yeni yönetim ise “Biz 2018 Ocak’tan sonrasına bakarız. Eski borçlar bizi ilgilendirmez” diyor. Kısacası iki taraf da topu bir birine atarken olan alın terleri yerde kalan genç futbolculara oluyor. Bu arada yeni yönetimin primi kaldırdığı ve ligde kalınırsa kişi başı 32’şer bin lira vereceği öğrenildi. Bu komik ve mantık dışı olarak görülen uygulamadan da ortaya çıkan sonuç şu ki Hamit Maden başkanlığındaki yeni yönetimden de bir ses çıkmayacak.

Bugün 12:29 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Sporun kalbi karamürsel’de attı mask
Sporun kalbi karamürsel’de attı
Elaziz yolcusu kalmasın! mask
Elaziz yolcusu kalmasın!
Halıdere Belediye ligden çekildi mask
Halıdere Belediye ligden çekildi
İzcilerden Reyhanlı’ya yardım mask
İzcilerden Reyhanlı’ya yardım
Basketbolda iki maç var mask
Basketbolda iki maç var
3.Lig 3.Grup’ta 3 maç var mask
3.Lig 3.Grup’ta 3 maç var
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı! mask
Tepki toplayan doktor yine aynısını yaptı!
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı mask
Hyundai’den yılın en büyük fırsatı
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı
Adamı sokak ortasında vurdu! mask
Adamı sokak ortasında vurdu!
Karamürsel’e tünel geçişli kavşak geliyor mask
Karamürsel’e tünel geçişli kavşak geliyor
Karaosmanoğlu'nun acı günü! mask
Karaosmanoğlu'nun acı günü!

GALERİ

"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi mask
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1 mask
Canınız sağ olsun kızlar: 5-1
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL