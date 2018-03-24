Hiç bir zaman umudunu kaybetmeyen birisi olarak, sonuna kadar bu duygunun, bu isteğin peşinden gittiğimiz net bir şekilde ortada. Kardeşlerimle, arkadaşlarımla aksini hiç düşünmedik. Pazar günü Elazığ’da umudumuzun arkasında, yanında olacağız. 1000 kişide olsak 10 kişide olsak desteğimiz devam edecek. Var gücünüzle mücadele edin çocuklar… İnanın, pes etmeyin, vaz geçmeyin! Kardeşlerimle arkanızdayız… Vura vura, kıra kıra oynayın, oynayın ki keşkeler olmasın. Biz bize yeteriz! Bu arada yeşil giymeyen otobüse binemez...
Bugün 12:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:34 TSİ )
Enver Güler: Var gücünüz ile mücadele edin!
Hodrimeydan Taraftar Lideri Enver Güler, ElazizBelediyespor maçı öncesi Kocaelisporlu futbolculara seslendi ve şu sözlere yer verdi:
Bugün 12:33 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz