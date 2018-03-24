Enver Güler: Var gücünüz ile mücadele edin!

Hiç bir zaman umudunu kaybetmeyen birisi olarak, sonuna kadar bu duygunun, bu isteğin peşinden gittiğimiz net bir şekilde ortada. Kardeşlerimle, arkadaşlarımla aksini hiç düşünmedik. Pazar günü Elazığ’da umudumuzun arkasında, yanında olacağız. 1000 kişide olsak 10 kişide olsak desteğimiz devam edecek. Var gücünüzle mücadele edin çocuklar… İnanın, pes etmeyin, vaz geçmeyin! Kardeşlerimle arkanızdayız… Vura vura, kıra kıra oynayın, oynayın ki keşkeler olmasın. Biz bize yeteriz! Bu arada yeşil giymeyen otobüse binemez...