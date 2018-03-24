Körfez Belediyesi Spor Akademisi Futbol Okulları bünyesindeki futbolculara futbol topu dağıtımı yapılacak. Yarın saat 10.30’da başlayacak olan tören Körfez Alpaslan Türkeş Stadı yanında yer alan Körfez Belediyesi Tesisleri’nde gerçekleşecek.
Bugün 12:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:44 TSİ )
Baran çocukları topa boğacak!
Körfez Belediyesi Spor Akademisi Futbol Okulları bünyesindeki futbolculara futbol topu dağıtımı yapılacak.
Bugün 12:42 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz