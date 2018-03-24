Çocukların eğitim-öğrenim hayatlarında her türlü imkândan faydalanması için eğitime destek veren Büyükşehir Belediyesi, okullara modern imkanlar sunuyor. Bu kapsamda okullara spor salonu kazandırılarak çocukların eğitim ve sporu bir arada gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Bu mekanlarda öğrenciler sportif yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buluyor.
Bugün 12:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:47 TSİ )
Okullar salonlarla donatılıyor!
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitime gerek bilimsel, gerek teknolojik gerekse sportif anlamda katkı sunmaya devam ediyor.
Bugün 12:45 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz