Okullar salonlarla donatılıyor!

Çocukların eğitim-öğrenim hayatlarında her türlü imkândan faydalanması için eğitime destek veren Büyükşehir Belediyesi, okullara modern imkanlar sunuyor. Bu kapsamda okullara spor salonu kazandırılarak çocukların eğitim ve sporu bir arada gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Bu mekanlarda öğrenciler sportif yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buluyor.