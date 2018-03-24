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Bugün 12:45 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:47 TSİ )

Okullar salonlarla donatılıyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitime gerek bilimsel, gerek teknolojik gerekse sportif anlamda katkı sunmaya devam ediyor.

Çocukların eğitim-öğrenim hayatlarında her türlü imkândan faydalanması için eğitime destek veren Büyükşehir Belediyesi, okullara modern imkanlar sunuyor. Bu kapsamda okullara spor salonu kazandırılarak çocukların eğitim ve sporu bir arada gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Bu mekanlarda öğrenciler sportif yeteneklerini ortaya koyma fırsatı buluyor.

Bugün 12:45 TSİ - Spor

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