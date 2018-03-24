İzmit’teki sporcu fabrikası olarak bilinen Sekasem ile aynı özellikleri taşıyacak olan Gebze Sporcu ve Eğitim Merkezi (GebzeSem) için dün temel atma töreni düzenlendi.
Bugün 12:46 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:47 TSİ )
GebzeSEM’de temel atılıyor
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, spor tesislerine Gebze’de bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.
Bugün 12:46 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz