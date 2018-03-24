Satranç Ligi’nde heyecan sürüyor

Dün başlayan haftada maçlar aralıksız sürdü. İlkokul, ortaokul, lise kategorisinde düzenlenen ligin beşinci etabı Dilovası Polisan Spor Salonu’nda yapılıyor. Maçlar, yine 9.00 itibariyle başlayacak. 6 turun ardından beşinci etap tamamlanacak. Etabın sonunda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlenecek.