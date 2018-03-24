Dün başlayan haftada maçlar aralıksız sürdü. İlkokul, ortaokul, lise kategorisinde düzenlenen ligin beşinci etabı Dilovası Polisan Spor Salonu’nda yapılıyor. Maçlar, yine 9.00 itibariyle başlayacak. 6 turun ardından beşinci etap tamamlanacak. Etabın sonunda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlenecek.
Bugün 12:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 12:48 TSİ )
Satranç Ligi’nde heyecan sürüyor
Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde organize edilen Okullar Arası Satranç Ligi’nin beşinci etabı yarın sona eriyor.
Bugün 12:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz