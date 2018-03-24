Ofsayt mı değil mi?

Süper Amatör Play-Off Ligi 10. hafta maçının 19. dakikasında son derece ilginç bir pozisyon yaşadı. Kocaeli Güneşspor savunmasından gönderilen uzun top, ofsaytta kalan Güneşsporlu futbolcu Ozan’a gelmeden önce Nusretiyespor savunmasından sekti. Topu bir anda önünde bulan Ozan ceza sahasına sokuldu ve çok şık bir gole imza attı. O sırada kıdemli yardımcı hakem Şefik Öner de ofsayt bayrağını kaldırdı. Nusretiyeli futbolcular ofsayt kararının çıkacağını düşündü ancak hakem Fatih Kabakkaya pozisyona “Gol” kararı verdi. Bir anda Kabakkaya’nın etrafını saran Nusretiyeli futbolcular yoğun itirazda bulundular ve Şefik Öner’in bayrak kaldırdığını belirttiler. Hakem Fatih Kabakkaya pozisyonun yeni kurallar dahilinde ofsayt olmadığını anlattı.