Kocaeli İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Türkiye'nin önemli turizm firmalarını bir araya getiren “TRAVELEXPO ANKARA’ 3. Uluslararası Turizm Fuarına katılarak ilimizin tanıtımı yapıldı. 22-25 Mart tarihleri arasında açık olacak fuarın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş gerçekleştirdi. Fuara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Şube Müdürü Hülya Özer, şube personeli Seda Ulutürk katıldı. Kocaeli’yi tanıtan stantta konuklara ikram edilen İzmit’in meşhur pişmaniyesi davetliler tarafından yoğun ilgi gördü. Ayrıca ziyaretçilere kurum tarafından hazırlanan harita, broşür, CD ve tanıtım kitapçıkları dağıtıldı. Açılış günü oldukça yoğun geçen fuarda standımız deyim yerindeyse ziyaretçi akınına uğradı. Ankara Valisi Ercan Topaca, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman, üst düzey davetliler Kocaeli standını ziyaret etti. Konuklara ev sahipliği yapan Kültür ve Turizm Müdürü Zanburkan, “ Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil ediyoruz” dedi.
Bugün 13:00 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 13:01 TSİ )
Kocaeli, Travelexpo Ankara Fuarı’nda
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ATİS Fuarcılık tarafından Ankara’da düzenlenen ‘TRAVELEXPO ANKARA’ 3. Uluslararası Turizm Fuarı’nda stant açarak ilimizin tanıtımını gerçekleştirdi.
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Bugün 13:00 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz