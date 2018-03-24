Cihan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uz. Dr. Metin Öztürk, Cihan Hastanesi Genel Müdürü Uğur Doğan ve Sevgi Şahbendaroğlu’nun kayınvalidesi, Doktor Funda Doğan, Fulya Öztürk ve Turgay Şahbendaroğlu’nun annesi Leman Şahbendaroğlu 87 yaşında vefat etti. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı bir süredir Özel Cihan Hastanesi’nde tedavi gören altı torun sahibi Leman Şahbendaroğlu’nun cenazesi bugün (24 Mart Cumartesi) ikindi namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.
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Metin Öztürk’ün kayınvalidesi vefat etti
Cihan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uz. Dr. Metin Öztürk, Cihan Hastanesi Genel Müdürü Uğur Doğan'ın kayınvalidesi Leman Şahbendaroğlu vefat etti.
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Bugün 13:03 TSİ - Asayiş
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