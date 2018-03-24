Rengin anaokulu velileri misafir etti

Velileri okulda ağırlayan Rengin Okulu, hem öğrencilerle ilgili bilgiler verdi hem de velilere güzel bir hafta sonu yaşattı

YAŞLILAR HAFTASI

Fatih Uykun’un kuruculuğunu yaptığı ve geçtiğimiz yıl eğitim hayatına başlayan Rengin Anaokulu, hafta sonu okul velilerini ağırladı. Velilerin eksiksiz katıldığı etkinlik toplantı salonunda yapıldı. Yaşlılar haftası nedeniyle okul öğrencilerinin nineleri ve dedeleri, torunlarının okulunda bir araya getirildi. Hem öğrenciler hakkında bilgiler verildi hem de yaşlılar haftası kutlaması yapıldı.

MÜZİK DİNLETİSİ

Rengin Anaokulu’nda veliler için mini bir konser düzenleyen okulun müzik öğretmeni Fırat Nar, velilerin kulağının pasını silmeyi ve bolca alkış almayı başardı. Yaşlılar haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuklarına ikramlarda bulunan Rengin Anaokulu adına konuşan kurum müdürü Tuğrul Doğan Karagöz, “Tüm yaşlıların, yaşlılar haftasını kutluyorum” dedi.