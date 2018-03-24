Abdullah Alpaslan tarafından hizmete alınan Karamürsel Gıda ve Kahvaltılık dükkanı ve Hatice Tural tarafından açılan Çarşı Karamürsel’in açılışlarına geniş katılım sağlandı. Programa katılanlar arasında Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel ve çok sayıda davetli yer aldı. Yan yana açılan iki işletmenin sahipleri Abdullah Alpsan ve Hatice Tural, müşterileri ile kaliteyi buluşturacaklarını belirterek törene katılan herkese teşekkür ettiler.
Bugün 13:28 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:29 TSİ )
Karamürsel’de çifte açılış
Karamürsel Belediyesi hizmet binası altındaki dükkanlarda iki işletmenin açılış töreni önceki gün gerçekleşti.
Bugün 13:28 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz