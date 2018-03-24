Karamürsel’de çifte açılış

Abdullah Alpaslan tarafından hizmete alınan Karamürsel Gıda ve Kahvaltılık dükkanı ve Hatice Tural tarafından açılan Çarşı Karamürsel’in açılışlarına geniş katılım sağlandı. Programa katılanlar arasında Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel ve çok sayıda davetli yer aldı. Yan yana açılan iki işletmenin sahipleri Abdullah Alpsan ve Hatice Tural, müşterileri ile kaliteyi buluşturacaklarını belirterek törene katılan herkese teşekkür ettiler.