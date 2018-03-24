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Bugün 13:29 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:31 TSİ )

Papart Seramik fuara katılacak

Tarsus Group bünyesindeki Life Media tarafından Zücaciyeciler Derneği’nin (ZÜCDER) destekleriyle düzenlenen Uluslararası IDEAL HOMEX Ev Eşyaları, Züccaciye, Dekoratif Ürünler ve Çeyiz Fuarı için geri sayım başladı.

29 Mart-1 Nisan tarihlerinde İstanbul TÜYAP’ta gerçekleştirilecek fuarda yurt içi ve yurt dışından katılımcılar züccaciye, cam, porselen, seramik, çelik mutfak eşyaları, plastik ev gereçleri, elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları, dekoratif ev aksesuarları, hediyelik eşya, aydınlatma, ev tekstili ve çeyiz ürünlerinde 2018’in en yeni trendlerini sergileyecek.

KOCAELİ’DEN KATILIM

Bu yıl 13. kez kapılarını açmaya hazırlanan IDEAL HOMEX’e Kocaeli’den de Papart Seramik katılıyor. Mutfak ve dekoratif eşya ağırlıklı üretim gerçekleştiren firma, tüm yeniliklerini dünyanın dört bir tarafından gelen fuar ziyaretçileriyle buluşturacak.

Bugün 13:29 TSİ - Ekonomi

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