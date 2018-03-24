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İYİ Parti Derince’den bir yenilik daha

Esra Tolu’nun başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti Derince İlçe yönetimi, farklı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Teşkilat bünyesinde başlatılan “Anlat Hemşerim Dertleşelim” projesi kapsamında oluşturulan heyet, ilçelerdeki çalışmalarına başladı. Üyeleri ve yönetim kurulunu ekiplere bölen İYİ Parti Derince’de oluşturulacak heyetler, yapılacak olan ev ve esnaf gezileri ile ilçe halkının sorunlarını dinleyecek.

Bugün 13:31 TSİ - Siyaset

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