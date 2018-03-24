Teşkilat bünyesinde başlatılan “Anlat Hemşerim Dertleşelim” projesi kapsamında oluşturulan heyet, ilçelerdeki çalışmalarına başladı. Üyeleri ve yönetim kurulunu ekiplere bölen İYİ Parti Derince’de oluşturulacak heyetler, yapılacak olan ev ve esnaf gezileri ile ilçe halkının sorunlarını dinleyecek.
Bugün 13:31 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 13:33 TSİ )
İYİ Parti Derince’den bir yenilik daha
Esra Tolu’nun başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti Derince İlçe yönetimi, farklı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Bugün 13:31 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz