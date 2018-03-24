İYİ Parti Derince’den bir yenilik daha

Teşkilat bünyesinde başlatılan “Anlat Hemşerim Dertleşelim” projesi kapsamında oluşturulan heyet, ilçelerdeki çalışmalarına başladı. Üyeleri ve yönetim kurulunu ekiplere bölen İYİ Parti Derince’de oluşturulacak heyetler, yapılacak olan ev ve esnaf gezileri ile ilçe halkının sorunlarını dinleyecek.