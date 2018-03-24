Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi, Özel Sokak’ta yavru bir köpek 3 metre yüksekten apartman boşluğuna düşerek mahsur kaldı. Bir süre boyunca düştüğü yerden çıkamayan yavru köpeğin seslerini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden ekipler köpeğin apartman boşluğuna düştüğünü tespit etti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından bir itfaiye eri merdivenle köpeğin düştüğü boşluğa indi. Yavru köpek bir süre sonra düştüğü boşluktan itfaiye erinin kucağında çıkarıldı. Yavru köpek, gönüllü itfaiyeci Bekir Ensar Subaşı tarafından barınağa götürüldü.
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Apartman boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 metre yüksekten apartman boşluğuna düşen yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz