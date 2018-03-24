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Baran’dan Hacı Osman için müjdeler

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Hacı Osman Mahallesi’nde altında kapalı pazarın yer alacağı yurt binası inşa edileceğini, mayıs ayı itibariyle de İlimtepe yolunda asfalt çalışmasının başlayacağını belirtti

Körfez Kaymakamlığı tarafından her ay farklı bir mahallede düzenlenen, güvenlik ve trafik konularının konuşulduğu halk toplantısı bu ay Hacı Osman Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Belediye Başkanı İsmail Baran, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fikret Çetin Kale, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, kaymakamlık ve belediye birim müdürleri, kurum temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“TEMATİK LİSE İÇİNÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

BaşkanBaran Hacı Osman Mahallesi’ndeki projeler hakkında bilgiler aktararak, “Kocaeli Üniversitemize ait bir fakülte inşaatımızı Körfez Belediyesi olarak 22 milyon lira maliyetle hayata geçirdik. Temmuz ayında üniversitemize teslim edeceğiz. Üniversitemiz burada iki fakültenin hayata geçmesini sağlayacak.Kocaeli’de bir ilk olacak tematik lise için çalışma sürüyor. Orası da bu sene tamamlanacak ve eğitime başlayacak. Mahallemizde kamulaştırmasının yaptığımız alanda dev bir projeye başlayacağız. Altı kapalı pazar, üstü iş merkezi ve öğrenci yurdu olacak büyük projenin ihale aşamasına gelindi, 2 ay içerisinde temelini atacağız” dedi.

Bugün 14:08 TSİ - Gündem

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