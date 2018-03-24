Halcilerde "karpuzlu" kongre

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği’nin 20’inci olağan genel kurulu dernek lokalinde gerçekleştirildi. 59 üyesi bulunan derneğin kongresinde 9 yıldır derneğin başkanlık görevini sürdüren Hüseyin Balkaya ile Bülent Kırmızı başkanlık koltuğu için yarıştı. 51 oyun kullanıldığı kongrede mevcut başkan 33 oy alarak güven tazelerken Bülent Kırmızı ise 18 oy aldı. Ayrıca KOTO temsilciliği için gerçekleştirilen seçimde ise 28 oy alan Tahsin Can Kuşkan ile 21 oy alan Caner Kanyılmaz ise derneğin temsilcileri oldu.

Bu işi yapacak gençler var

Kongrede konuşan başkan adayı Bülent Kırmızı, “Ekmek teknemiz sebze halimiz için meslektaşlarımız adına taşın altına elimizi koyduk. Bize yapılanı biz yapmayacağız, kaç yıllık esnaf olduğunu sormayacağız. Hüseyin Balkaya bizim ağabeyimizdir. Ancak görmesini istiyoruz ki bu görevi yapacak gençlerin var olduğunu bilmesini istiyoruz. Yönetimimizi seçerken baskı ile değil gönülden görece talip olmuş bir ekip kurduk. Başarmanın tek yolu inanmaktır. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Takdiri sizlere bırakıyoruz.Hayallerimizi küçük tutmayalım bu hali güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum” dedi

100 TL mi çok geldi?

Kırmızı’nın ardından konuşan Hüseyin Balkaya “Bugün geldiğimiz noktada karşıma diğer bir kıymetli meslektaşım Bülent kardeşim aday oldu. Aday olmasında elbette kendince makul nedenleri var. Şimdi bu makul nedenlerine yaklaşımımı benden dinleyiniz. Yeni hal yapılırken yeterince müdahil olmadık diyoruz. Arkadaşlar Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden birine yeni tesis yaptırıyorsunuz ve sürekli bürokratik engellerle uğraşıyoruz. Ama bu demek değil ki bunu kabullendik. Eksikleri telafi etme noktasında hamlelerimiz olacak. Rampa ve çatı ile ilgili girişimimiz var. Yalnızca aidat toplayan bir dernekmişiz. Elinizi vicdanınıza koyun. Verdiğiniz 100 lira mı çok geldi? Yoksa bir adet personelimiz olması mı? Dernek masasının bile derneğimizden habersiz olması mümkün bir şey olabilir mi?” dedi.

Değişim tecrübe ile pekişmezse felaket olur

Balkaya, “Burası resmi bir dernektir ve seçim dönemleri bilhassa kendileri uyarı yapıyorlar. Bunu gazeteye haberleri yokmuş gibi KOMESKOM’u halkın gözünde düşürmek aciziyetten başka bir şey değildir” dedi. Bu söylem doğrudan art niyet işaretidir. Meslektaşı korumayacaksak neden bu dernek var? Ancak takdir edersiniz ki meslekraşı savunurken yalnız değiliz. Bir hakem heyeti var, bir icra heyeti var. Tek başımıza karar alamıyoruz. Değişim talebi çok doğal ve masum bir istektir. Ancak değişim, tecrübe ile pekişmezse yani deneyimi barındırmazsa felaket olur. Bizlerin de felaket yaşama lüksü yoktur” dedi. Nuri AKÇAHARMAN

HÜSEYİN BALKAYA YÖNETİM LİSETESİ

Hüseyin Balkaya, Mehmet Ali Akdoğan, İbrahim Karaman, Haldun Akçay, Tahsin Can Kuşkan, Eyüp Doğan, Serhat Kabadayı

DENETİM KURULU

Alpay Karaman, İlker Rona, Hakan Uysun

BÜLENT KIRMIZI YÖNETİM LİSTESİ

Bülent Kırmızı, Yaşar Furuncu, Hakan Akbulut, Mahsum Akdoğan, Şerif Cengiz, Bünyamin Özakbulut, Osman Deniz

DENETİM KURULU

Necmi Kahraman, Şahin Caner Kanyılmaz, Murat Laçin