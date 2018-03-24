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Bugün 14:35 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:37 TSİ )

Keçiörengücü-Kocaeli Birlik

Yeniden Erhan Yılmaz geri alınan Kocaeli Birlikspor, 2.Lig Kırmızı Grup’ta var olma savaşını sürdürüyor.

Art arda galibiyetlerle bir anda ‘Bahisçileri de şaşırtan’ Birlikspor, Sinoplu iş adamına ‘Satılmıştı’. Ancak Erhan Yılmaz Kulübü 1.5 milyon lira eksiğine geri aldı. İşte bu moral haberi takımı daha da ateşledi. Yeşil Siyahlılar yarın zorlu maçta Keçiörengücü’ne konuk olacak ve artık hafife alınmayan bir takım haline gelecek. Maç 15.00’te başlayacak. Aktepe Stadı’ndaki mücadeleyi Emre kargın yönetecek. Yardımcıları ise Hakan Betaş ve Uğur Önay. 4. Hakem Hakan Ergin.

Bugün 14:35 TSİ - Spor

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