Bir zamanlar 1.Lig’de yer alan rakip takım 3.Lig’e kadar düşerken, tamamen gençlere yöneldi. Darıca ise bu engeli de gollü aşarak liderliğini perçinlemek istiyor. Maçı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Yardımcılıklarını Samet Özkul ve Berkay Daban yapacak. 4. Hakem Serhat Tan olacak.
Bugün 14:36 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:38 TSİ )
Darıca G.B. - 1461 Trabzonspor
TFF 3.Lig 2.Grup lideri Darıca G.B., şampiyonluk yolunda .bir engeli daha aşmak için rakibi 1461 Trabzonspor’u ağırlıyor.
Bugün 14:36 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz