Darıca G.B. - 1461 Trabzonspor

Bir zamanlar 1.Lig’de yer alan rakip takım 3.Lig’e kadar düşerken, tamamen gençlere yöneldi. Darıca ise bu engeli de gollü aşarak liderliğini perçinlemek istiyor. Maçı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Yardımcılıklarını Samet Özkul ve Berkay Daban yapacak. 4. Hakem Serhat Tan olacak.