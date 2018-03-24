ADD’de yeni başkan Taylan Bingöl oldu!

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 12’nci olağan genel kurulu Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kongrede 2 yıldır başkanlık görevi yürüten Orhan Özdemir yeniden aday olmazken Taylan Bingöl ve Okuma Sanat Kurucusu Tülay Yanıkoğlu Yazıcı başkanlık için yarıştı.Kongrede kullanılan 70 oyun 40'ını Taylan Bingöl, 30'unu ise Tülay Yanıkoğlu aldı. Böylece Taylan Bingöl ADD'nin yeni başkanı seçildi.

YOĞUN KATILIM

Kongreye CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, Türk Ocakları Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Meral Dönmez, CHP eski İl Başkanı Cihat Altınyuva, CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda şube üyesi katılım gösterdi.

BAŞARILI OLMAK İÇİN 3 ALTIN KURAL

Kongrede açılış konuşmasını yapan ADD Kocaeli Şube Başkanı Orhan Özdemir, “Atatürkçü Düşünce Derneği ülkemizde yaşanan tüm demokratikliklerden yana olmuş ve sokaklarda büyük etkinlikler yapmıştır. Derneğimiz demokratik ülke sorunları hakkında kamu yararı gördüğü her konuyu desteklemiştir. Sivil toplum kuruluşlarının başarılı ve güçlü olması için 3 altın kural vardır. Bunların birincisi derneğin üyelerinin sürekliliğidir. İkincisi derneğin mali yapısıdır. Üçüncüsü ise siyasal ve sosyal ortamdır. Sivil toplum kuruluşları ancak özgür ve demokratik bir ortamda başarılı çalışmalar yapabilir” dedi.

ATATÜRK DÜŞMANLARI KADAR CESUR OLACAĞIZ

Hepimiz en az Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları kadar cesur olacağız diyen Özdemir, “İnandığımız davaya sonuna kadar sahip çıkacağız. Bizlerin oyları ile bir yerlere gelmiş olanlar, halka olan borcunu ödemek zorundadır bu yurtseverlik görevidir. Yaşadığımız hukuksuzluğa, adaletsizliğe, vicdanı körelmiş bilim insanlarının, işadamları derneklerinin suskunluğuna ne diyeceğiz? Sessiz kalan dilsiz şeytanlara ne diyeceğiz? Her anlamda ülke olarak geriye gidiyoruz. Lütfen aklımızı başımıza alıp ayağa kalkalım. Ümitsiz yaşanmaz, ümit etmeye devam edelim” diye konuştu.

DERNEK BİNASINI MERKEZE TAŞIMALIYIZ

Kongrede konuşan ADD Başkan adayı Taylan Bingöl, “Birçoğunuz ile Atatürkçü mücadelenin içinde omuz omuza yer aldık. ADD Kocaeli Şubesine güçlü bir ADD’nin rehber, kanaat önderi vedenetleyici olduğunu düşündüğümüz için aday olduk. Güçlü bir ADD için projeler hazırlamadan önce, örgütlü mücadelelerin içinden gelmiş, genç ve tecrübeli arkadaşlarımız ile analiz yaptık. Sorunu iyi analiz etmek doğru çözümleri getirir. TÜİK verilerine göre yaş ortalaması 31,4 ile en genç nüfusa sahibiz. Avrupa içinde de en genç nüfusa sahip ülke biziz. ‘Bütün ümidim gençliktir’ diyen Atatürk’ün düşüncelerini savunduğunu iddia eden derneğimizin üye sayısı 142, yaş ortalaması 62,8’dir. Bu işte bir terslik yok mu? Üye sayımızı 50 yaş altı olarak yükseltmeliyiz. Dernek binamızı merkezi bir yere taşımak istiyoruz” dedi.

KOCAELİ’YE ATATÜRK KOLEJİ KURULMALI

Bingöl’ün ardından konuşan ADD Başkan adayı Tülay Yankıoğlu Yazıcı ise, “Atartürkçü olmak için bu çatının altında olmak gerekmiyor. Ancak ADD’ye daha önce neden üye olmadığım için kendime kızdım. Taylan beyi tebrik ediyorum çok güzel projeleri var. Amacımız ortak. İnternet sayfamızı daha da aktifleştirmeliyiz. Karanlığa ışık yakmaya geldik. Bizim de amacımız genç üye sayımızı arttırmak, kadınları işin içine dahil etmek. Kocaeli’ye Atatürk Koleji’nin kurulmasını istiyorum. Atatürk’ün ismini taşıyan okullar için alt yapı çalışmalarımız var. Medyada daha çok yer almalıyız. Mekan değişikliği olmalı. Türkiye’de bütün ADD ile ortak işler yapmalıyız. Tiyatro ekibimiz ve koromuz olmalı. Herkesi kucaklamalıyız” şeklinde konuştu.

Taylan Bingöl kimdir?

1983 yılında Zonguldak doğumlu. Bekar. CHP İl Gençlik Kolları Komisyonlarında görev yaptı. Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mezunu, Perspektiftm tasarım ofisi bulunuyor.

Tülay Yanıkoğlu Yazıcı kimdir?

1981 Kastamonu doğumlu. 18 yıldır medya sektöründe çalışıyor. Hürriyet’te eğitim ile ilgili yazılar yazıp tanınmış kişiler ile röportaj yapıyor. Okuma Sanatı Kurucusu. Evli 2 çocuk annesi.

TAYLAN BİNGÖL’ÜN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Taylan Bingöl, Ahmet Sefa Aşkın, Duygu Hande Uslu, Timur Yenginer, Türkan Tuncer, İbrahim Kalmuk, Fazilet Başar.

Denetim Kurulu: Mustafa Küpçü, Bekir Çelik, Mehmet Zülfükar Bayrak.

Disiplin Kurulu: Keramettin Gençtürk, Feridun Adıyaman, Serdar Nilhan.

Üst Kurul Delegeleri: Bozkurt Uslu, Cihat Altınyuva, Yakup Kalmuk, Taylan Bingöl.

TÜLAY YANIKOĞLU YAZICI’NIN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Ayşegül Babacan, Özlem Çelik, Ayla Hacıoğlu, Anıl Deniz Pişkin, Güvenç Başyığıl, Egemen Vurmaz.

Denetim Kurulu: Numan Gülşah, Yücel Alpay Demir, Bekir Çelik.

Disiplin Kurulu: Hamdi Kılıçoğlu, Gülseren Delibaş, Ufuk Duran.

Üst Kurul Delegesi: Orhan Özdemir, Banu Rukiye İlter, Taylan Katak.