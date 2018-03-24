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Kazı çalışmalarında insan kemikleri bulundu!

İzmit 28 Haziran Mahallesinde yapılmakta olan inşaat çalışmaları sırasında rastlanan tarihi bir yapı içinden iki insana ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları bulundu.

İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde müteahhit Naci Kaya tarafından yapılmakta olan inşaat çalışmaları esnasında iş makineleri tarihi bir yapıya rastladı. İşçilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve İl Müze Müdürlüğüne bağlı ekipler gelerek inceleme yaptı. Tarihi yapılar içerisinden 2 insana ait olduğu tahmin edilen kemikler bulundu. Kemikler, müze müdürlüğü görevlilerince toplanarak incelenmek üzere Kocaeli İl Müze Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan bulunan tarihi yapıların üzeri kapatılarak, inşaat çalışması durduruldu. Pazartesi günü uzman ekiplerin gelerek yapıda incelemede bulunacakları belirtildi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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