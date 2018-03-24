4 gün önce gece yarısı Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi Çavdar Sokak'taki Ayşe Hatunlar Camii'ne giren hırsız, cami derneğine ait ahşap dolapta bulunan 2 bin TL'yi çalıp kayıplara karıştı. Olayın ardından, hırsızlık anının saniye saniye yansıdığı güvenlik kamerasını inceleyen Darıca Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkalini belirlediği S.M.D.'yi yakaladı. S.M.D. ifadesinde Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir eve de girerek hırsızlık yaptığını itiraf etti. S.M.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.