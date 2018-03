AKP’li gençlerden siyasi büyüklere vefa

AKP İzmit İlçe Teşkilatı tarafından Yahya Kaptan’da bulunan Gazeteci Sedat Şimşek Parkı’nın yanındaki yeşillik alana liderler hatıra ormanı için ağaç dikimi gerçekleştirildi. Türk siyaset tarihine damga vurmuş olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Adnan Menderes, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş anısına ağaç fidanları dikildi. Programda ayrıca BBP’nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve Afrin Şehitleri de unutulmadı. Ekilen iki ağacın künyesine Muhsin Yazıcıoğlu ve Afrin Şehitleri yazıldı.

YOĞUN KATILIM

Yahya Kaptan’da gerçekleştirilen programa AKP Milletvekili Zeki Aygün, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

GENÇLER SİYASİ BÜYÜKLERİNİ TANISIN

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, “Orman haftası vesilesiyle böyle bir program gerçekleştiriyoruz. Her ağaca siyasi büyüklerimizin adını veriyoruz. Bu bölge yürüyüş yolunun kenarında yer alıyor. İstiyoruz ki gençlerimiz siyasi büyüklerimizi tanısın. Muhsin Yazıcıoğlu ve Afrin şehitlerimizi de unutmadık. Biz vatanını seven gençler olmamızın yanı sıra ağacı, doğayı da seven gençleriz” diye konuştu.

GÜZEL BİR VEFA ÖRNEĞİ

Çağlayan’ın ardından söz alan AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, “Çok güzel ve çok farklı bir organizasyondayız. Ülkemiz için hayati kararlar almış büyüklerimizin adının yaşatılması bizleri mutlu etmiştir” dedi. Kahraman’ın ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Gençlerimiz güzel bir vefa örneği gösteriyor. Ben AK Gençlerle gurur duyuyorum. Aykut kardeşimi kutluyorum. Biz güzel bir aileyiz. Bu ağacın bakımı konusunda da genç kardeşlerimizin göz kulak olacaklarını düşünüyorum. Biz bu tür etkinlikleri destekliyoruz” şeklinde konuştu.

TAKDİRE ŞAYAN ÇALIŞMA

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın ardından söz alan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “Gençlik kollarındaki kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Biz yeşile önem veriyoruz. Bu konuda çok güzel hizmetler gerçekleştiriliyor. Bu etkinliğin örnek olmasını diliyorum. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nu da saygı ve hürmetle yad ediyorum” dedi. Ayaz’ın ardından konuşan AKP Milletvekili Zeki Aygün ise, “Gençlik kollarımız yaparsa en güzelini yapar. Buralar mezbelelik yerlerdi eskiden. Takdire şayan bir çalışma. Sizinle gurur duyuyoruz. Çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi. Fidan dikimi sonrası da toplu hatıra fotoğrafı çekilerek etkinlik sonlandırıldı.