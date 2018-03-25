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İzmit'te yol verme kavgası

İzmit'te, sokakta karşı karşıya gelen iki otomobilde bulunanlar yol verme meselesi nedeniyle ortalığı birbirine kattı. Araya giren vatandaşlar kavga edenleri güçlükle sakinleştirdi.

Akşam saatlerinde, Karabaş Mahallesi Osmanbey Geçidi Sokak'ta iki otomobil karşı karşıya geldi. Sokağa park eden araçlar nedeniyle tek aracın ilerleyebileceği sokakta iki otomobilde bulunanlar arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarda bulunanların inmesi ile ortalık karıştı. Kavga edenleri görenler araya girdi. Bir kişi tehditler savururken, güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Otomobilin içerisinde bulunan küçük bir çocuk korkarken, vatandaşlar sakinleştirdi. Otomobillerin geri çekilmesi ile olay sona erdi.

Bugün 09:16 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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